LimeSurvey je vodeća open-source platforma za ankete koja omogućuje istraživačima, tvrtkama i institucijama stvaranje profesionalnih online upitnika. Podržava više od 80 jezika, naprednu logiku grananja, upravljanje sudionicima te sveobuhvatne opcije izvoza podataka, uključujući formate SPSS i Excel.

Sa svojim opsežnim vrstama pitanja, prilagođenim temama i arhitekturom dodataka, LimeSurvey pruža mogućnosti anketiranja na razini poduzeća bez pretplate. Ovaj predložak uključuje MariaDB za pouzdanu pohranu podataka, Redis za brzo upravljanje sesijama i Traefik HTTPS usmjeravanje za sigurno slanje anketa.