Postavite LimeSurvey instalacijom jednim klikom.
Profesionalna platforma za online ankete za izradu upitnika i prikupljanje podataka.
Odaberite VPS plan za LimeSurvey
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz LimeSurvey
LimeSurvey je vodeća open-source platforma za ankete koja omogućuje istraživačima, tvrtkama i institucijama stvaranje profesionalnih online upitnika. Podržava više od 80 jezika, naprednu logiku grananja, upravljanje sudionicima te sveobuhvatne opcije izvoza podataka, uključujući formate SPSS i Excel.
Sa svojim opsežnim vrstama pitanja, prilagođenim temama i arhitekturom dodataka, LimeSurvey pruža mogućnosti anketiranja na razini poduzeća bez pretplate. Ovaj predložak uključuje MariaDB za pouzdanu pohranu podataka, Redis za brzo upravljanje sesijama i Traefik HTTPS usmjeravanje za sigurno slanje anketa.
LimeSurvey ključne značajke
Napredni tipovi pitanja
Odaberite između 28+ vrsta pitanja, uključujući matrična, rangirajuća, pitanja za prijenos datoteka i pitanja temeljena na jednadžbama, za bilo koji scenarij ankete.
Logika grananja
Stvorite dinamičke ankete koje prikazuju ili skrivaju pitanja na temelju prethodnih odgovora koristeći moćan upravitelj izraza.
Višejezične ankete
Izradite ankete na više od 80 jezika s automatskom podrškom za tekst s desna na lijevo za istinski globalno prikupljanje podataka.
Izvoz podataka i analiza
Izvezite rezultate u SPSS, R, Excel i CSV formate s ugrađenim statistikama, grafikonima i alatima za unakrsno tabeliranje.
Upravljanje sudionicima
Pratite ispitanike s pristupom temeljenim na tokenima, šaljite podsjetnike i kontrolirajte kvote za precizno provođenje ankete.
Zašto pokrenuti LimeSurvey na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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