Postavite Matomo jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Vodeća platforma za web analitiku otvorenog koda kojoj vjeruje više od milijun web stranica, s potpunim vlasništvom nad podacima i usklađenošću s GDPR-om.
Odaberite VPS plan za Matomo
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Matomo
Matomo je vodeća svjetska platforma za web analitiku otvorenog koda, koju koristi preko milijun web stranica u više od 190 zemalja. Kao alternativa Google Analyticsu koja je prva po pitanju privatnosti, pruža detaljnu analitiku posjetitelja, praćenje konverzija, toplinske karte, snimke sesija i A/B testiranje, zadržavajući pritom 100 % vaših podataka na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Nijedna treća strana ne prima vaše podatke o posjetiteljima, a praćenje ostaje precizno čak i kada blokatori oglasa blokiraju skripte za analitiku u oblaku.
Samostalno hostiranje Matoma na vašem VPS-u znači neograničen broj web stranica, bez naknada po posjetitelju i potpunu usklađenost s GDPR-om, HIPAA-om i drugim propisima o rezidenciji podataka — što ga čini platformom za analitiku izbora za organizacije koje ne mogu slati podatke o posjetiteljima vanjskim dobavljačima.
Matomo ključne značajke
Potpuno vlasništvo nad podacima
Svi podaci posjetitelja ostaju na vašoj infrastrukturi — bez dijeljenja s trećim stranama, bez profiliranja putem oglasnih mreža i bez pristupa dobavljača vašoj analitici.
GDPR usklađenost
Ugrađene kontrole privatnosti, upravljanje privolom i alati za anonimizaciju podataka čine usklađenost s propisima jednostavnom.
Praćenje konverzija
Mjerite ciljeve, lijevke i atribuciju kroz cijelo putovanje posjetitelja kako biste razumjeli što pokreće konverzije.
Heatmape i snimke sesija
Pogledajte gdje korisnici klikaju, skrolaju i oklijevaju uz vizualne toplinske karte i snimljene sesije pregledavanja.
Analitika e-trgovine
Pratite prihode, izvedbu proizvoda, napuštanje košarice i doživotnu vrijednost kupca uz namjenska izvješća e-trgovine.
Neograničene web stranice
Pratite koliko god web stranica trebate s jedne Matomo instance bez naknada po stranici ili nadogradnji plana.
Zašto pokrenuti Matomo na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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