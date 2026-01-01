Matomo je vodeća svjetska platforma za web analitiku otvorenog koda, koju koristi preko milijun web stranica u više od 190 zemalja. Kao alternativa Google Analyticsu koja je prva po pitanju privatnosti, pruža detaljnu analitiku posjetitelja, praćenje konverzija, toplinske karte, snimke sesija i A/B testiranje, zadržavajući pritom 100 % vaših podataka na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Nijedna treća strana ne prima vaše podatke o posjetiteljima, a praćenje ostaje precizno čak i kada blokatori oglasa blokiraju skripte za analitiku u oblaku.

Samostalno hostiranje Matoma na vašem VPS-u znači neograničen broj web stranica, bez naknada po posjetitelju i potpunu usklađenost s GDPR-om, HIPAA-om i drugim propisima o rezidenciji podataka — što ga čini platformom za analitiku izbora za organizacije koje ne mogu slati podatke o posjetiteljima vanjskim dobavljačima.