Karakeep je moderan, samohostiran upravitelj oznaka stvoren za sveobuhvatno arhiviranje informacija. Osim spremanja URL-ova, bilježi bilješke, slike, PDF-ove i sadržaj cijelih stranica s automatskim izdvajanjem metapodataka. Označavanje i sažimanje pokretano AI-jem — putem OpenAI ili lokalnih Ollama modela — automatski organizira vašu kolekciju, dok pretraživanje cijelog teksta pokretano Meilisearchom čini dohvaćanje trenutnim čak i s tisućama spremljenih stavki.

Samohostiranje Karakeepa na vašem vlastitom VPS-u čuva vašu povijest pregledavanja i spremljeni sadržaj potpuno privatnima. Nema naknada po oznaci, nema kvota za pohranu i nema pristupa trećih strana vašim podacima. Proširenja preglednika za Chrome i Firefox te mobilne aplikacije za iOS i Android drže sve sinkroniziranim na svim vašim uređajima.