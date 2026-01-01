Postavite Karakeep jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostiran upravitelj oznaka s AI-pokretanim označavanjem, pretraživanjem cijelog teksta i arhiviranjem stranica za poveznice, bilješke i PDF-ove.
Odaberite VPS plan za Karakeep
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Karakeep
Karakeep je moderan, samohostiran upravitelj oznaka stvoren za sveobuhvatno arhiviranje informacija. Osim spremanja URL-ova, bilježi bilješke, slike, PDF-ove i sadržaj cijelih stranica s automatskim izdvajanjem metapodataka. Označavanje i sažimanje pokretano AI-jem — putem OpenAI ili lokalnih Ollama modela — automatski organizira vašu kolekciju, dok pretraživanje cijelog teksta pokretano Meilisearchom čini dohvaćanje trenutnim čak i s tisućama spremljenih stavki.
Samohostiranje Karakeepa na vašem vlastitom VPS-u čuva vašu povijest pregledavanja i spremljeni sadržaj potpuno privatnima. Nema naknada po oznaci, nema kvota za pohranu i nema pristupa trećih strana vašim podacima. Proširenja preglednika za Chrome i Firefox te mobilne aplikacije za iOS i Android drže sve sinkroniziranim na svim vašim uređajima.
Karakeep ključne značajke
Označavanje pokretano umjetnom inteligencijom
Automatski označite i sažmite spremljene stavke koristeći OpenAI ili lokalno pokrenuti Ollama model — nije potrebna ručna organizacija.
Pretraživanje cijelog teksta
Meilisearch indeksira sav spremljeni sadržaj uključujući arhivirane stranice i PDF-ove, tako da možete pronaći bilo što u svojoj kolekciji u milisekundama.
Arhiviranje stranica i OCR
Sačuvajte cjelokupan sadržaj stranice čak i ako izvorni izvori nestanu, i izdvojite tekst koji se može pretraživati iz slika koristeći ugrađeni OCR.
Sinkronizacija preglednika i mobilnih uređaja
Spremite oznake jednim klikom iz Chrome ili Firefox proširenja, i pristupite svojoj cijeloj kolekciji iz iOS i Android aplikacija uz automatsku sinkronizaciju.
Uvoz RSS feeda
Automatski uvezite sadržaj iz RSS feedova u organizirane zbirke, čime vaša baza znanja ostaje ažurna bez ručnog spremanja.
Zašto pokrenuti Karakeep na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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