Postavite Scrypted instalacijom jednim klikom.
Platforma za integraciju kućnog videa visokih performansi i NVR s pametnim detekcijama pokretanim umjetnom inteligencijom.
Odaberite VPS plan za Scrypted
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Scrypted
Scrypted je platforma za integraciju kućnog videa otvorenog koda i mrežni videorekorder (NVR) koji objedinjuje IP kamere u ekosustavima pametnih domova uključujući HomeKit, Google Home, Alexa i Home Assistant. Njegovo hardverski ubrzano transkodiranje i arhitektura dodataka omogućuju live streamove niske latencije i pouzdane 24/7 snimke bez ovisnosti o dobavljaču.
Scrypted NVR dodatak dodaje kontinuirano snimanje s AI-pokretanim pametnim detekcijama, trenutna upozorenja o kretanju i dotjeranu mobilnu i desktop aplikaciju za daljinski nadzor. Samostalno hostiranje na vašem VPS-u daje vam potpuno vlasništvo nad vašim snimkama i eliminira tekuće naknade za pretplatu na oblak.
Scrypted ključne značajke
Pametna kućna integracija
Strimajte kamere na HomeKit, Google Home, Alexa i Home Assistant istovremeno s jedne jedinstvene platforme.
24/7 NVR snimanje
Snimajte svaku kameru danonoćno uz Scrypted NVR dodatak i pregledavajte snimke putem intuitivne navigacije vremenskom trakom.
Pametne AI detekcije
Primajte inteligentna upozorenja o kretanju, osobama, vozilima i životinjama pokretana modelima strojnog učenja na uređaju.
Hardversko ubrzanje
Iskoristite GPU ili hardverski ubrzano dekodiranje videozapisa za glatke tokove niske latencije uz minimalno opterećenje procesora.
Ekosustav dodataka
Proširite funkcionalnost sa stotinama dodataka zajednice koji podržavaju kamere, brave, senzore i uređaje pametnog doma.
Zašto pokrenuti Scrypted na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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