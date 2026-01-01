Scrypted je platforma za integraciju kućnog videa otvorenog koda i mrežni videorekorder (NVR) koji objedinjuje IP kamere u ekosustavima pametnih domova uključujući HomeKit, Google Home, Alexa i Home Assistant. Njegovo hardverski ubrzano transkodiranje i arhitektura dodataka omogućuju live streamove niske latencije i pouzdane 24/7 snimke bez ovisnosti o dobavljaču.

Scrypted NVR dodatak dodaje kontinuirano snimanje s AI-pokretanim pametnim detekcijama, trenutna upozorenja o kretanju i dotjeranu mobilnu i desktop aplikaciju za daljinski nadzor. Samostalno hostiranje na vašem VPS-u daje vam potpuno vlasništvo nad vašim snimkama i eliminira tekuće naknade za pretplatu na oblak.