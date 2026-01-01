Postavite Chartbrew jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Platforma za izvještavanje otvorenog koda koja pretvara podatke iz API-ja, SQL-a i NoSQL-a u dinamičke nadzorne ploče uz pomoć AI asistenta.
Odaberite VPS plan za Chartbrew
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Chartbrew
Chartbrew je platforma za analitiku i izvještavanje otvorenog koda stvorena za timove koji trebaju kombinirati podatke iz više izvora u jednu jedinstvenu nadzornu ploču uživo. Izravno se povezuje s REST API-jima, PostgreSQL-om, MySQL-om, MongoDB-om, Firestore-om, Google Analytics-om i mnogim SaaS alatima, zatim prikazuje grafikone koji se osvježavaju prema rasporedu bez ETL usluga trećih strana.
Samostalno hostiranje Chartbrewa na vlastitom VPS-u čuva API ključeve, rezultate upita i podatke o klijentima unutar vašeg okruženja, uklanja cijene po korisniku na dijeljenim nadzornim pločama i daje vam potpunu kontrolu nad time kako se izvještaji zakazuju, ugrađuju i dijele s klijentima ili dionicima.
Chartbrew ključne značajke
Višeizvorni konektori
Povucite podatke iz REST API-ja, PostgreSQL-a, MySQL-a, MongoDB-a, Firestore-a i popularnih SaaS alata u jedan prikaz nadzorne ploče.
AI grafički asistent
Opišite grafikon koji želite jednostavnim engleskim jezikom i neka ugrađena umjetna inteligencija generira upit i vizualizaciju za vas.
Zakazani izvještaji
Osvježavanje skupova podataka po cron rasporedu i slanje snimki e-poštom ili putem Slacka kako bi dionici dobili svježe brojke bez prijave.
Ugradive nadzorne ploče
Podijelite javne poveznice samo za čitanje ili ugradite grafikone izravno u klijentske portale, intranete i vanjske aplikacije putem iframeova.
Suradnja tima
Pozovite suigrače s dozvolama temeljenim na ulogama za zajedničko stvaranje, pregledavanje i komentiranje nadzornih ploča.
Zašto pokrenuti Chartbrew na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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