Chartbrew je platforma za analitiku i izvještavanje otvorenog koda stvorena za timove koji trebaju kombinirati podatke iz više izvora u jednu jedinstvenu nadzornu ploču uživo. Izravno se povezuje s REST API-jima, PostgreSQL-om, MySQL-om, MongoDB-om, Firestore-om, Google Analytics-om i mnogim SaaS alatima, zatim prikazuje grafikone koji se osvježavaju prema rasporedu bez ETL usluga trećih strana.

Samostalno hostiranje Chartbrewa na vlastitom VPS-u čuva API ključeve, rezultate upita i podatke o klijentima unutar vašeg okruženja, uklanja cijene po korisniku na dijeljenim nadzornim pločama i daje vam potpunu kontrolu nad time kako se izvještaji zakazuju, ugrađuju i dijele s klijentima ili dionicima.