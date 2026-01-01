Kener je sustav statusnih stranica otvorenog koda izgrađen sa SvelteKitom koji timovima omogućuje transparentno praćenje usluga i komunikaciju o prekidima. Podržava više vrsta monitora — HTTP/API krajnje točke, TCP, DNS, SSL certifikate, ping, SQL upite, heartbeats i poslužitelje igara — svaki se prati i prikazuje na javnoj statusnoj stranici s poviješću dostupnosti i grafikonima vremena odziva.

Samostalno hostiranje Kenera na vašem VPS-u drži sve podatke o praćenju i povijest incidenata pod vašom kontrolom. Uključena Redis instanca obrađuje redove poslova i keširanje, dok se podaci aplikacije prema zadanim postavkama pohranjuju u SQLite — nije potrebna vanjska baza podataka. Prvi korisnik koji se registrira na instanci postaje administrator.