Instalirajte Kener jednim klikom.
Platforma statusnih stranica otvorenog koda za praćenje usluga i obavještavanje korisnika o incidentima u stvarnom vremenu.
Odaberite VPS plan za Kener
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Kener
Kener je sustav statusnih stranica otvorenog koda izgrađen sa SvelteKitom koji timovima omogućuje transparentno praćenje usluga i komunikaciju o prekidima. Podržava više vrsta monitora — HTTP/API krajnje točke, TCP, DNS, SSL certifikate, ping, SQL upite, heartbeats i poslužitelje igara — svaki se prati i prikazuje na javnoj statusnoj stranici s poviješću dostupnosti i grafikonima vremena odziva.
Samostalno hostiranje Kenera na vašem VPS-u drži sve podatke o praćenju i povijest incidenata pod vašom kontrolom. Uključena Redis instanca obrađuje redove poslova i keširanje, dok se podaci aplikacije prema zadanim postavkama pohranjuju u SQLite — nije potrebna vanjska baza podataka. Prvi korisnik koji se registrira na instanci postaje administrator.
Kener ključne značajke
Višeprotokolni nadzor
Nadzirite HTTP krajnje točke, TCP priključke, DNS zapise, SSL certifikate, ping ciljeve, signale i poslužitelje igara s jedne nadzorne ploče.
Upravljanje incidentima
Izradite izvješća o incidentima s vremenskim oznakama statusnih vremenskih linija, objavljujte stalna ažuriranja i arhivirajte rješenja za transparentnu povijest prekida rada.
Planirano održavanje
Unaprijed najavite planirani prekid rada kako bi korisnici vidjeli nadolazeće prozore održavanja na stranici statusa prije nego što se usluga prekine.
Višekanalne obavijesti
Upozorite svoj tim putem e-pošte, Slacka, Discorda ili webhooks-a u trenutku kada monitor promijeni stanje ili se oporavi.
Ugradive statusne značke
Dodajte značke statusa uživo ili iframeove u svoju dokumentaciju, web stranicu ili nadzornu ploču aplikacije kako biste prikazali status usluge izravno.
Pristup temeljen na ulogama
Pozovite članove tima s različitim ulogama za suradnju na ažuriranjima incidenata i praćenje konfiguracije bez dijeljenja administratorskog pristupa.
Zašto pokrenuti Kener na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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