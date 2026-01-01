Rallly je alat otvorenog koda za zakazivanje i grupne ankete koji poštuje privatnost, dizajniran da zamijeni Doodle i slične SaaS aplikacije. Organizatori kreiraju anketu s predloženim opcijama datuma/vremena, dijele poveznicu, a sudionici biraju koji im termini odgovaraju — nije potreban račun za sudionike. Nadzorna ploča organizatora zatim ističe najpopularnije termine, što olakšava potvrdu konačnog vremena.

Samostalno hostiranje Ralllyja na vašem VPS-u čuva e-poštu sudionika, podatke o odgovorima i teme sastanaka na infrastrukturi koju vi kontrolirate, umjesto na usluzi zakazivanja treće strane. Platforma podržava više vremenskih zona, zaključane opcije, prilagođeno brendiranje i autentifikaciju putem e-pošte s čarobnom poveznicom za organizatore, a cijeli sustav radi na jednom Next.js kontejneru plus PostgreSQL-u — dovoljno malen za osobnu upotrebu, dovoljno robustan za mali tim ili klub.