Pokrenite Rallly instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostiran alat za zakazivanje za zajedničko odabiranje najboljeg datuma i vremena među grupama, timovima i vremenskim zonama.
Odaberite VPS plan za Rallly
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Rallly
Rallly je alat otvorenog koda za zakazivanje i grupne ankete koji poštuje privatnost, dizajniran da zamijeni Doodle i slične SaaS aplikacije. Organizatori kreiraju anketu s predloženim opcijama datuma/vremena, dijele poveznicu, a sudionici biraju koji im termini odgovaraju — nije potreban račun za sudionike. Nadzorna ploča organizatora zatim ističe najpopularnije termine, što olakšava potvrdu konačnog vremena.
Samostalno hostiranje Ralllyja na vašem VPS-u čuva e-poštu sudionika, podatke o odgovorima i teme sastanaka na infrastrukturi koju vi kontrolirate, umjesto na usluzi zakazivanja treće strane. Platforma podržava više vremenskih zona, zaključane opcije, prilagođeno brendiranje i autentifikaciju putem e-pošte s čarobnom poveznicom za organizatore, a cijeli sustav radi na jednom Next.js kontejneru plus PostgreSQL-u — dovoljno malen za osobnu upotrebu, dovoljno robustan za mali tim ili klub.
Rallly ključne značajke
Grupne ankete za termine
Predložite više opcija datuma i vremena, prikupljajte dostupnost od sudionika i prikažite najbolji termin — ankete u stilu Doodlea bez naknada po anketi.
Prilagođeno vremenskim zonama
Prikažite svaku opciju u lokalnoj vremenskoj zoni svakog ispitanika automatski tako da distribuirani timovi odaberu vrijeme bez mentalne aritmetike.
Odgovori bez računa
Pozvani glasaju s imenom i opcionalnom e-poštom — bez registracije, bez lozinke, bez prepreka — dok organizatori vode račune za upravljanje anketama.
Magic-link prijava
Organizatori se prijavljuju putem čarobnih poveznica poslanih e-poštom umjesto lozinki, čime se smanjuje površina za vjerodajnice bez žrtvovanja praktičnosti.
Zaključane i skrivene opcije
Zaključajte odabranu opciju kako biste zamrznuli odgovore, ili sakrijte opcije nakon zatvaranja glasanja — korisno za potvrdu konačnog odabira bez daljnjih promjena.
Prilagođeno brendiranje
Postavite vlastiti naziv stranice, logotip i temu tako da ankete izgledaju kao dio vaše organizacije umjesto generičke SaaS odredišne stranice.
Zašto pokrenuti Rallly na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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