CitrineOS je sustav za upravljanje punionicama otvorenog koda (CSMS) tvrtke LF Energy, izgrađen oko protokola OCPP 2.0.1, s povratnom podrškom za OCPP 1.6. Poslužitelj usmjerava WebSocket poruke s EV punjača, pohranjuje transakcije i konfiguraciju u PostgreSQL s PostGIS-om te izlaže REST i GraphQL API-je putem Hasura sloja za integracije operatera.

Samostalno hostiranje CitrineOS-a na vašem VPS-u drži telemetriju stanice, autorizacije vozača i povijest transakcija pod vašom kontrolom umjesto u oblaku dobavljača. Hasura GraphQL konzola omogućuje vam izravno pretraživanje i upravljanje podacima punionica u pregledniku, dok OCPP WebSocket portovi ostaju otvoreni za povezivanje punjača.