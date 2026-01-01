Postavite CitrineOS jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Otvorenog koda OCPP 2.0.1 sustav za upravljanje punionicama za operatere mreže električnih vozila.
Odaberite VPS plan za CitrineOS
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz CitrineOS
CitrineOS je sustav za upravljanje punionicama otvorenog koda (CSMS) tvrtke LF Energy, izgrađen oko protokola OCPP 2.0.1, s povratnom podrškom za OCPP 1.6. Poslužitelj usmjerava WebSocket poruke s EV punjača, pohranjuje transakcije i konfiguraciju u PostgreSQL s PostGIS-om te izlaže REST i GraphQL API-je putem Hasura sloja za integracije operatera.
Samostalno hostiranje CitrineOS-a na vašem VPS-u drži telemetriju stanice, autorizacije vozača i povijest transakcija pod vašom kontrolom umjesto u oblaku dobavljača. Hasura GraphQL konzola omogućuje vam izravno pretraživanje i upravljanje podacima punionica u pregledniku, dok OCPP WebSocket portovi ostaju otvoreni za povezivanje punjača.
CitrineOS ključne značajke
OCPP 2.0.1 izvorni
Implementira najnoviji Open Charge Point Protocol s certificiranom jezgrom i naprednim sigurnosnim profilima, plus povratna kompatibilnost za OCPP 1.6 stanice.
GraphQL podatkovna konzola
Hasura automatski generira tipizirani GraphQL API i konzolu preko CitrineOS sheme, omogućujući upite u stvarnom vremenu o sesijama, vrijednostima brojila i statusu stanice.
Modularni usmjerivač poruka
Modulski sustav vođen dekoratorima usmjerava OCPP poruke putem RabbitMQ-a, tako da moduli za autorizaciju, transakcije i izvještavanje skaliraju neovisno o WebSocket sloju.
GraphQL pristup podacima
Hasura automatski generira tipizirani GraphQL API preko CitrineOS PostgreSQL sheme, izlažući pretplate u stvarnom vremenu za sesije, vrijednosti brojila i status stanice.
S3-kompatibilna pohrana
Ugrađena MinIO instanca pohranjuje slike firmvera, zapise stanica i pakete certifikata putem standardnog S3 API-ja, spremna za kasniju zamjenu za AWS S3 ili GCS.
Zašto pokrenuti CitrineOS na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.
Istražite više aplikacija za implementaciju
Postiz
Platforma otvorenog koda za zakazivanje objava na društvenim mrežama sa stvaranjem sadržaja pokretanim umjetnom inteligencijom