ThingsBoard je open-source IoT platforma koja upravlja cijelim životnim ciklusom implementacija povezanih uređaja — od osiguravanja uređaja i upravljanja vjerodajnicama preko unosa telemetrije u stvarnom vremenu, obrade složenih događaja i prilagođene vizualizacije nadzornih ploča. Podržava MQTT, HTTP i CoAP protokole odmah po instalaciji, čineći ga kompatibilnim s gotovo bilo kojim mikrokontrolerom, industrijskim senzorom ili pristupnikom.

Samostalno hostiranje ThingsBoarda na vašem vlastitom VPS-u znači da podaci vaših uređaja nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu — što je ključno za implementacije u industriji, medicini i pametnim zgradama koje podliježu zahtjevima suverenosti podataka. Uz podršku za više zakupaca, jedna ThingsBoard instanca može poslužiti izolirana okruženja za različite timove, korisnike ili projekte.