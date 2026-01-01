Postavite ThingsBoard instalacijom jednim klikom.
IoT platforma otvorenog koda za upravljanje uređajima, prikupljanje telemetrije u stvarnom vremenu i vizualizaciju prilagođenih nadzornih ploča.
Odaberite VPS plan za ThingsBoard
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz ThingsBoard
ThingsBoard je open-source IoT platforma koja upravlja cijelim životnim ciklusom implementacija povezanih uređaja — od osiguravanja uređaja i upravljanja vjerodajnicama preko unosa telemetrije u stvarnom vremenu, obrade složenih događaja i prilagođene vizualizacije nadzornih ploča. Podržava MQTT, HTTP i CoAP protokole odmah po instalaciji, čineći ga kompatibilnim s gotovo bilo kojim mikrokontrolerom, industrijskim senzorom ili pristupnikom.
Samostalno hostiranje ThingsBoarda na vašem vlastitom VPS-u znači da podaci vaših uređaja nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu — što je ključno za implementacije u industriji, medicini i pametnim zgradama koje podliježu zahtjevima suverenosti podataka. Uz podršku za više zakupaca, jedna ThingsBoard instanca može poslužiti izolirana okruženja za različite timove, korisnike ili projekte.
ThingsBoard ključne značajke
Nadzorne ploče u stvarnom vremenu
Izradite prilagođene nadzorne ploče s desecima vrsta widgeta — grafikoni, mjerači, karte i tablice — koje se ažuriraju uživo kako uređaji šalju telemetriju.
Vizualni mehanizam pravila
Uređivač lanca pravila povuci-i-ispusti obrađuje podatke uređaja, pokreće alarme, transformira pakete podataka i prosljeđuje događaje vanjskim sustavima.
MQTT povezivost uređaja
Povežite senzore i mikrokontrolere putem MQTT-a, HTTP-a ili CoAP-a koristeći pristupne tokene po uređaju bez potrebe za dodatnim brokerom.
Upravljanje flotom uređaja
Organizirajte uređaje u grupe, dodijelite zajedničke atribute, upravljajte ažuriranjima firmvera i pratite status uređaja u cijeloj vašoj floti.
Višekorisnička podrška
Stvorite izolirane korisničke račune s vlastitim uređajima, nadzornim pločama i korisničkim ulogama — idealno za proizvodne tvrtke koje upravljaju implementacijama za klijente.
Alarmi i obavijesti
Definirajte alarme temeljene na pragovima ili pravilima koji šalju obavijesti putem e-pošte, webhooka ili platforme kada su ispunjeni uvjeti uređaja.
Zašto pokrenuti ThingsBoard na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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