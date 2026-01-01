Do 69% popusta za ThingsBoard

Postavite ThingsBoard instalacijom jednim klikom.

IoT platforma otvorenog koda za upravljanje uređajima, prikupljanje telemetrije u stvarnom vremenu i vizualizaciju prilagođenih nadzornih ploča.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
10,99/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite ThingsBoard instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za ThingsBoard

69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz ThingsBoard

ThingsBoard je open-source IoT platforma koja upravlja cijelim životnim ciklusom implementacija povezanih uređaja — od osiguravanja uređaja i upravljanja vjerodajnicama preko unosa telemetrije u stvarnom vremenu, obrade složenih događaja i prilagođene vizualizacije nadzornih ploča. Podržava MQTT, HTTP i CoAP protokole odmah po instalaciji, čineći ga kompatibilnim s gotovo bilo kojim mikrokontrolerom, industrijskim senzorom ili pristupnikom.

Samostalno hostiranje ThingsBoarda na vašem vlastitom VPS-u znači da podaci vaših uređaja nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu — što je ključno za implementacije u industriji, medicini i pametnim zgradama koje podliježu zahtjevima suverenosti podataka. Uz podršku za više zakupaca, jedna ThingsBoard instanca može poslužiti izolirana okruženja za različite timove, korisnike ili projekte.

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Što možete izgraditi uz {name}

ThingsBoard ključne značajke

Nadzorne ploče u stvarnom vremenu

Izradite prilagođene nadzorne ploče s desecima vrsta widgeta — grafikoni, mjerači, karte i tablice — koje se ažuriraju uživo kako uređaji šalju telemetriju.

Vizualni mehanizam pravila

Uređivač lanca pravila povuci-i-ispusti obrađuje podatke uređaja, pokreće alarme, transformira pakete podataka i prosljeđuje događaje vanjskim sustavima.

MQTT povezivost uređaja

Povežite senzore i mikrokontrolere putem MQTT-a, HTTP-a ili CoAP-a koristeći pristupne tokene po uređaju bez potrebe za dodatnim brokerom.

Upravljanje flotom uređaja

Organizirajte uređaje u grupe, dodijelite zajedničke atribute, upravljajte ažuriranjima firmvera i pratite status uređaja u cijeloj vašoj floti.

Višekorisnička podrška

Stvorite izolirane korisničke račune s vlastitim uređajima, nadzornim pločama i korisničkim ulogama — idealno za proizvodne tvrtke koje upravljaju implementacijama za klijente.

Alarmi i obavijesti

Definirajte alarme temeljene na pragovima ili pravilima koji šalju obavijesti putem e-pošte, webhooka ili platforme kada su ispunjeni uvjeti uređaja.

Zašto pokrenuti ThingsBoard na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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