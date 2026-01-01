Silex je open-source alternativa Webflowu — vizualni alat za izradu web stranica bez koda koji se u potpunosti pokreće u pregledniku i proizvodi standardne HTML i CSS datoteke. Za razliku od komercijalnih alata za izradu web stranica koji vaše dizajne i sadržaj zaključavaju na svojoj platformi, Silex sve pohranjuje kao obične datoteke na vašem vlastitom poslužitelju. Povezuje se s headless CMS-ovima za dinamički sadržaj, integrira se s generatorima statičkih stranica poput 11ty i može se proširiti putem sustava dodataka.

Samostalno hostiranje Silexa na VPS-u daje web dizajnerima i agencijama radni prostor za neograničen broj projekata uz fiksni trošak poslužitelja, bez naknada po stranici i bez ovisnosti o tome hoće li platforma treće strane ostati online ili pristupačna.