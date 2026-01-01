Postavite Silex instalacijom jednim klikom.
Vizualni alat za izradu web stranica otvorenog koda i bez koda koji generira čiste, prenosive HTML i CSS datoteke.
Odaberite VPS plan za Silex
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Silex
Silex je open-source alternativa Webflowu — vizualni alat za izradu web stranica bez koda koji se u potpunosti pokreće u pregledniku i proizvodi standardne HTML i CSS datoteke. Za razliku od komercijalnih alata za izradu web stranica koji vaše dizajne i sadržaj zaključavaju na svojoj platformi, Silex sve pohranjuje kao obične datoteke na vašem vlastitom poslužitelju. Povezuje se s headless CMS-ovima za dinamički sadržaj, integrira se s generatorima statičkih stranica poput 11ty i može se proširiti putem sustava dodataka.
Samostalno hostiranje Silexa na VPS-u daje web dizajnerima i agencijama radni prostor za neograničen broj projekata uz fiksni trošak poslužitelja, bez naknada po stranici i bez ovisnosti o tome hoće li platforma treće strane ostati online ili pristupačna.
Silex ključne značajke
Vizualni drag-and-drop uređivač
Vizualno gradite stranice koristeći uređivač temeljen na GrapesJS-u s komponentama, stilovima i alatima za izgled — nije potrebno poznavanje HTML-a ili CSS-a.
Statični HTML izlaz
Svaka web stranica koju Silex proizvodi je čista, standardna HTML i CSS — bez ovisnosti o izvođenju, radi na bilo kojem pružatelju hostinga i potpuno je prenosiva.
CMS vezanje podataka
Povežite dizajne stranica s WordPressom (GraphQL), Strapi, Squidexom i drugim headless CMS-ovima tako da ne-programeri mogu ažurirati sadržaj bez diranja dizajna.
Više-stranična nadzorna ploča
Upravljajte neograničenim web projektima s jedne Silex instance, organiziranim u jednom radnom prostoru za agencije i freelancere s više klijenata.
Proširivost dodataka
Proširite Silex prilagođenim komponentama, podatkovnim konektorima i integracijama usluga trećih strana putem sustava dodataka bez forkanja jezgre.
Zašto pokrenuti Silex na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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