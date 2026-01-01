Elasticsearch je distribuirani, RESTful mehanizam za pretraživanje i analitiku u srcu Elastic Stacka. Izgrađen na Apache Luceneu, pruža pretraživanje cijelog teksta, složene agregacije i indeksiranje gotovo u stvarnom vremenu preko masivnih skupova podataka. Njegova distribuirana arhitektura podržava automatsko dijeljenje (sharding) i replikaciju, omogućujući horizontalnu skalabilnost od jednog čvora do velikog klastera.

Samostalno hostiranje Elasticsearcha na vašem VPS-u daje vam namjenske resurse za dosljedne performanse upita, potpunu kontrolu nad konfiguracijom indeksa i politikama zadržavanja, te mogućnost integracije s vlastitim sustavima za bilježenje (logging), nadzor (monitoring) i aplikacijskim stekom bez cijena po dokumentu ili ograničenja dobavljača.