Postavite Elasticsearch jednim klikom.
Distribuirani pretraživač i analitički mehanizam izgrađen na Apache Luceneu za pretraživanje cijelog teksta, bilježenje i analizu podataka u stvarnom vremenu.
Odaberite VPS plan za Elasticsearch
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Elasticsearch
Elasticsearch je distribuirani, RESTful mehanizam za pretraživanje i analitiku u srcu Elastic Stacka. Izgrađen na Apache Luceneu, pruža pretraživanje cijelog teksta, složene agregacije i indeksiranje gotovo u stvarnom vremenu preko masivnih skupova podataka. Njegova distribuirana arhitektura podržava automatsko dijeljenje (sharding) i replikaciju, omogućujući horizontalnu skalabilnost od jednog čvora do velikog klastera.
Samostalno hostiranje Elasticsearcha na vašem VPS-u daje vam namjenske resurse za dosljedne performanse upita, potpunu kontrolu nad konfiguracijom indeksa i politikama zadržavanja, te mogućnost integracije s vlastitim sustavima za bilježenje (logging), nadzor (monitoring) i aplikacijskim stekom bez cijena po dokumentu ili ograničenja dobavljača.
Elasticsearch ključne značajke
Pretraživanje cijelog teksta
Snažno pretraživanje s ocjenom relevantnosti, s isticanjem, približnim podudaranjem i podrškom za sinonime, izgrađeno na zreloj Apache Lucene biblioteci.
Indeksiranje u stvarnom vremenu
Dokumenti postaju pretraživi unutar milisekundi od unosa, omogućujući analitiku u gotovo stvarnom vremenu i pretraživanje uživo preko kontinuirano ažuriranih skupova podataka.
Bogate agregacije
Izračunajte metrike, histograme i višerazinske grupacije u jednom upitu, pokrećući interaktivne nadzorne ploče i izvješća poslovne inteligencije.
Distribuirana arhitektura
Automatsko dijeljenje i replikacija distribuiraju podatke preko čvorova za visoku dostupnost i horizontalnu skalabilnost s rastom količine podataka.
RESTful JSON API
Jednostavno HTTP/JSON sučelje omogućuje bilo kojem programskom jeziku upite, indeksiranje i upravljanje podacima bez vlasničkih upravljačkih programa ili složenog postavljanja klijenta.
Zašto pokrenuti Elasticsearch na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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