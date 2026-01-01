Do 69% popusta za Elasticsearch

Postavite Elasticsearch jednim klikom.

Distribuirani pretraživač i analitički mehanizam izgrađen na Apache Luceneu za pretraživanje cijelog teksta, bilježenje i analizu podataka u stvarnom vremenu.

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AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Elasticsearch jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Elasticsearch

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Elasticsearch

Elasticsearch je distribuirani, RESTful mehanizam za pretraživanje i analitiku u srcu Elastic Stacka. Izgrađen na Apache Luceneu, pruža pretraživanje cijelog teksta, složene agregacije i indeksiranje gotovo u stvarnom vremenu preko masivnih skupova podataka. Njegova distribuirana arhitektura podržava automatsko dijeljenje (sharding) i replikaciju, omogućujući horizontalnu skalabilnost od jednog čvora do velikog klastera.

Samostalno hostiranje Elasticsearcha na vašem VPS-u daje vam namjenske resurse za dosljedne performanse upita, potpunu kontrolu nad konfiguracijom indeksa i politikama zadržavanja, te mogućnost integracije s vlastitim sustavima za bilježenje (logging), nadzor (monitoring) i aplikacijskim stekom bez cijena po dokumentu ili ograničenja dobavljača.

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Što možete izgraditi uz {name}

Elasticsearch ključne značajke

Pretraživanje cijelog teksta

Snažno pretraživanje s ocjenom relevantnosti, s isticanjem, približnim podudaranjem i podrškom za sinonime, izgrađeno na zreloj Apache Lucene biblioteci.

Indeksiranje u stvarnom vremenu

Dokumenti postaju pretraživi unutar milisekundi od unosa, omogućujući analitiku u gotovo stvarnom vremenu i pretraživanje uživo preko kontinuirano ažuriranih skupova podataka.

Bogate agregacije

Izračunajte metrike, histograme i višerazinske grupacije u jednom upitu, pokrećući interaktivne nadzorne ploče i izvješća poslovne inteligencije.

Distribuirana arhitektura

Automatsko dijeljenje i replikacija distribuiraju podatke preko čvorova za visoku dostupnost i horizontalnu skalabilnost s rastom količine podataka.

RESTful JSON API

Jednostavno HTTP/JSON sučelje omogućuje bilo kojem programskom jeziku upite, indeksiranje i upravljanje podacima bez vlasničkih upravljačkih programa ili složenog postavljanja klijenta.

Zašto pokrenuti Elasticsearch na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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