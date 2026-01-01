Postavite YaCy instalaciju jednim klikom.
Samostalno hostirana, peer-to-peer web tražilica koja indeksira i pretražuje web bez centralnih poslužitelja ili praćenja.
Odaberite VPS plan za YaCy
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz YaCy
YaCy je potpuno distribuirana, peer-to-peer web tražilica koja se u potpunosti pokreće na vašem vlastitom poslužitelju. Za razliku od Googlea ili Binga, ne postoji središnje tijelo koje kontrolira rezultate pretraživanja — svaka YaCy instanca neovisno pretražuje i indeksira web, dok se povezuje sa zajedničkim globalnim indeksom koji održavaju tisuće drugih YaCy čvorova. Upiti za pretraživanje se heširaju prije nego što se podijele s čvorovima, čime se osigurava privatnost pretraživanja po dizajnu.
Samostalno hostiranje YaCy-ja pruža vam privatni uređaj za pretraživanje bez praćenja, bez utjecaja oglašavanja na rangiranje i bez slanja zapisa upita trećim stranama. Također funkcionira kao intranet tražilica, indeksirajući HTTP, FTP i SMB resurse na lokalnoj mreži bez internetske povezanosti.
YaCy ključne značajke
Peer-to-peer indeks
Svaki YaCy čvor pridružuje se globalnom distribuiranom indeksu, dijeleći indeksirane stranice s drugim čvorovima i primajući rezultate zauzvrat — nije potreban centralni poslužitelj.
Ugrađeni web puzavac
Podesivi rasporedi indeksiranja i kontrole dubine za kontinuirano indeksiranje domena i održavanje vaših lokalnih rezultata pretraživanja svježima i relevantnima.
Pretraživanje koje stavlja privatnost na prvo mjesto
Upiti za pretraživanje se heširaju prije dijeljenja s P2P mrežom, sprječavajući bilo kojeg sudionika da identificira što ste pretraživali.
Intranet način pretraživanja
Indeksirajte i pretražujte interne HTTP, FTP i SMB resurse na lokalnoj mreži bez izlaganja bilo kakvih podataka javnom internetu.
Skriptabilni REST API
Svaka administratorska funkcija dostupna je putem XML i JSON REST krajnjih točaka, omogućujući automatizaciju i prilagođene integracije portala za pretraživanje.
Zašto pokrenuti YaCy na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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