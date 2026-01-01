YaCy je potpuno distribuirana, peer-to-peer web tražilica koja se u potpunosti pokreće na vašem vlastitom poslužitelju. Za razliku od Googlea ili Binga, ne postoji središnje tijelo koje kontrolira rezultate pretraživanja — svaka YaCy instanca neovisno pretražuje i indeksira web, dok se povezuje sa zajedničkim globalnim indeksom koji održavaju tisuće drugih YaCy čvorova. Upiti za pretraživanje se heširaju prije nego što se podijele s čvorovima, čime se osigurava privatnost pretraživanja po dizajnu.

Samostalno hostiranje YaCy-ja pruža vam privatni uređaj za pretraživanje bez praćenja, bez utjecaja oglašavanja na rangiranje i bez slanja zapisa upita trećim stranama. Također funkcionira kao intranet tražilica, indeksirajući HTTP, FTP i SMB resurse na lokalnoj mreži bez internetske povezanosti.