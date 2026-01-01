Kan je samostalna, open-source Kanban ploča dizajnirana za timove koji žele potpunu kontrolu nad podacima svojih projekata. Izgrađena s Next.js-om i PostgreSQL-om, pruža poznati tijek rada s karticama i pločama Trello-a bez cijena po korisniku ili zaključavanja podataka. Ploče, kartice, oznake i timski radni prostori uključeni su odmah po instalaciji.

Hostiranje Kana na vlastitom VPS-u znači da podaci vašeg projekta ostaju privatni i na infrastrukturi koju vi kontrolirate. Uz podršku za prijavu putem e-pošte/lozinke i preko 20 OAuth pružatelja — uključujući Google-a, GitHub-a i Microsoft-a — vaš tim može započeti suradnju bez dodatnog postavljanja.