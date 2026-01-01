Postavite Kan instalacijom jednim klikom.
Kanban ploča otvorenog koda i alat za upravljanje projektima, izgrađen kao alternativa Trello-u s naglaskom na privatnost.
Odaberite VPS plan za Kan
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Kan
Kan je samostalna, open-source Kanban ploča dizajnirana za timove koji žele potpunu kontrolu nad podacima svojih projekata. Izgrađena s Next.js-om i PostgreSQL-om, pruža poznati tijek rada s karticama i pločama Trello-a bez cijena po korisniku ili zaključavanja podataka. Ploče, kartice, oznake i timski radni prostori uključeni su odmah po instalaciji.
Hostiranje Kana na vlastitom VPS-u znači da podaci vašeg projekta ostaju privatni i na infrastrukturi koju vi kontrolirate. Uz podršku za prijavu putem e-pošte/lozinke i preko 20 OAuth pružatelja — uključujući Google-a, GitHub-a i Microsoft-a — vaš tim može započeti suradnju bez dodatnog postavljanja.
Kan ključne značajke
Kanban ploče
Organizirajte rad na pločama i karticama s oznakama, filtrima i povlačenjem i ispuštanjem za bilo koji timski tijek rada.
Timski radni prostori
Pozovite članove u zajedničke radne prostore s kontrolama vidljivosti ploče kako bi pravi ljudi vidjeli prave projekte.
Trello uvoz
Migrirajte postojeće Trello ploče izravno u Kan kako biste sačuvali povijest projekta bez ručnog ponovnog unosa.
Fleksibilna autentikacija
Prijavite se e-poštom/lozinkom ili bilo kojim od 20+ OAuth pružatelja, uključujući Google, GitHub i Microsoft.
Praćenje aktivnosti
Dnevnik aktivnosti kartice i niti komentara čuvaju potpunu povijest svake promjene i rasprave na jednom mjestu.
Zašto pokrenuti Kan na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.