Homebridge je lagani Node.js poslužitelj koji emulira iOS HomeKit API, omogućujući Siri kontrolu i integraciju s aplikacijom Home za tisuće uređaja koji izvorno ne podržavaju Appleov ekosustav. S preko 2.000 dodataka koje je razvila zajednica, on povezuje pametna svjetla, termostate, kamere i sigurnosne sustave marki poput Ring, Nest, TP-Link i Tuya u jedinstveno HomeKit iskustvo.

Pokretanje Homebridgea na VPS-u osigurava 24/7 dostupnost za vaše HomeKit automatizacije, bez obzira na lokalne uvjete napajanja ili mreže, uz trajnu konfiguraciju dodataka i pouzdan daljinski pristup s bilo kojeg mjesta na svijetu.