Postavi Homebridge jednim klikom.
Lagani HomeKit most koji povezuje pametne kućne uređaje koji nisu Appleovi sa Siri i aplikacijom Apple Home putem dodataka.
Odaberite VPS plan za Homebridge
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Homebridge
Homebridge je lagani Node.js poslužitelj koji emulira iOS HomeKit API, omogućujući Siri kontrolu i integraciju s aplikacijom Home za tisuće uređaja koji izvorno ne podržavaju Appleov ekosustav. S preko 2.000 dodataka koje je razvila zajednica, on povezuje pametna svjetla, termostate, kamere i sigurnosne sustave marki poput Ring, Nest, TP-Link i Tuya u jedinstveno HomeKit iskustvo.
Pokretanje Homebridgea na VPS-u osigurava 24/7 dostupnost za vaše HomeKit automatizacije, bez obzira na lokalne uvjete napajanja ili mreže, uz trajnu konfiguraciju dodataka i pouzdan daljinski pristup s bilo kojeg mjesta na svijetu.
Homebridge ključne značajke
2.000+ dodataka za uređaje
Dodaci zajednice pokrivaju gotovo svaki brend i protokol pametnog doma, omogućujući vam da dodate bilo koji uređaj u HomeKit bez zamjene hardvera.
UI za web konfiguraciju
Homebridge Config UI X pruža sučelje temeljeno na pregledniku za instaliranje dodataka, upravljanje uređajima i pregledavanje zapisnika bez pristupa naredbenom retku.
Podređeni Bridge način rada
Izolirajte dodatke u zasebne pod-mostove kako biste spriječili da jedan neispravan dodatak sruši cijelu vašu HomeKit postavku.
Automatska ažuriranja dodataka
Otkrijte, instalirajte i ažurirajte dodatke izravno iz web sučelja kako biste održali integracije uređaja ažurnima bez ručnih SSH sesija.
Sigurnosno kopiranje i vraćanje
Ugrađena funkcija sigurnosnog kopiranja štiti vaše konfiguracije dodataka i podatke o uparivanju HomeKit-a od slučajnog gubitka.
Zašto pokrenuti Homebridge na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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