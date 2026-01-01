Gitea je lagana, open-source Git hosting platforma koja timovima pruža privatno mjesto za kod bez opterećenja većih DevOps platformi. Pruža upravljanje repozitorijima, pull zahtjeve, praćenje problema, pregled koda i SSH pristup putem čistog web sučelja — i udobno radi na skromnim serverskim resursima.

Samostalno hostanje Gitee na vašem VPS-u znači da vaš izvorni kod i podaci o suradnji ostaju na infrastrukturi koju kontrolirate. Ova implementacija uparuje Giteu s MySQL bazom podataka za pouzdanu trajnost podataka i uključuje prosljeđivanje SSH portova tako da programeri mogu slati i preuzimati kod koristeći standardne Git radne procese.