Postavite Gitea jednim klikom.
Lagana samostalno hostirana Git platforma s repozitorijima, praćenjem problema i alatima za timsku suradnju.
Odaberite VPS plan za Gitea
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Gitea
Gitea je lagana, open-source Git hosting platforma koja timovima pruža privatno mjesto za kod bez opterećenja većih DevOps platformi. Pruža upravljanje repozitorijima, pull zahtjeve, praćenje problema, pregled koda i SSH pristup putem čistog web sučelja — i udobno radi na skromnim serverskim resursima.
Samostalno hostanje Gitee na vašem VPS-u znači da vaš izvorni kod i podaci o suradnji ostaju na infrastrukturi koju kontrolirate. Ova implementacija uparuje Giteu s MySQL bazom podataka za pouzdanu trajnost podataka i uključuje prosljeđivanje SSH portova tako da programeri mogu slati i preuzimati kod koristeći standardne Git radne procese.
Gitea ključne značajke
Upravljanje repozitorijem
Potpuni hosting Git repozitorija sa zaštitom grana, zahtjevima za spajanje i tijekovima rada za pregled koda za timove bilo koje veličine.
Praćenje problema
Ugrađeni sustav za praćenje problema s oznakama, prekretnicama i projektnim pločama za organizaciju rada uz vaš kod.
SSH i HTTPS pristup
Programeri mogu pushati i pullati putem SSH-a ili HTTPS-a koristeći svoje postojeće Git alate bez ikakvih promjena u radnom tijeku.
Webhooks i CI/CD
Podrška za Webhook i integracije s popularnim CI/CD sustavima omogućuju automatizirano testiranje i cjevovode implementacije.
Lagani otisak
Gitea učinkovito radi na malim poslužiteljima, što ga čini praktičnim za implementaciju na skromnom VPS-u bez žrtvovanja performansi.
Zašto pokrenuti Gitea na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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