Postavite SyncLounge instalacijom jednim klikom.
Plex zajedničko gledanje — organizirajte sinkronizirane filmske i TV večeri s prijateljima i obitelji preko više Plex poslužitelja.
Odaberite VPS plan za SyncLounge
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz SyncLounge
SyncLounge je samostalno hostiran koordinator za "zajedničko gledanje" za Plex Media Server. Sinkronizira reprodukciju preko više Plex klijenata u stvarnom vremenu — kada jedan gledatelj pauzira, svi pauziraju; kada jedan premota unaprijed, svi se sustignu. Svaki gledatelj streama sa svog Plex servera, tako da domaćin ne mora dijeliti svoju biblioteku niti brinuti o propusnosti — SyncLounge samo održava usklađene satove reprodukcije i pruža sobu za chat za grupu.
Samostalno hostiranje SyncLoungea na VPS-u drži "zajednička gledanja" pod vašom kontrolom, s korisnicima koji se prijavljuju putem svojih postojećih Plex računa i povezuju se na vlastite Plex servere. Opcijska podrška za bijelu listu ograničava vašu instancu na prijatelje, obitelj ili korisnike određenog Plex servera.
SyncLounge ključne značajke
Sinkronizacija reprodukcije u stvarnom vremenu
Radnje reprodukcije, pauziranja, pretraživanja i glasnoće sinkroniziraju se među svim sudionicima u milisekundama, tako da cijela prostorija ostaje usklađena.
Ugrađeni grupni chat
Svaka soba uključuje integriranu bočnu traku za chat tako da gledatelji mogu reagirati i raspravljati bez napuštanja playera.
Višeposlužiteljska podrška
Svaki gledatelj streamuje sa svog Plex poslužitelja, tako da domaćin ne mora dijeliti pristup knjižnici niti trošiti propusnost za prijenos.
Plex jedinstvena prijava
Korisnici se autentificiraju sa svojim postojećim Plex računima — nema zasebne prijave, nema dodatne lozinke za pamćenje.
Izborna bijela lista pristupa
Varijabla AUTH_LIST ograničava pristup određenim Plex korisničkim imenima, e-mailovima ili ID-ovima poslužiteljskih strojeva za privatne implementacije.
Zašto pokrenuti SyncLounge na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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