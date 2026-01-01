Do 69% popusta za SyncLounge

Postavite SyncLounge instalacijom jednim klikom.

Plex zajedničko gledanje — organizirajte sinkronizirane filmske i TV večeri s prijateljima i obitelji preko više Plex poslužitelja.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite SyncLounge instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za SyncLounge

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz SyncLounge

SyncLounge je samostalno hostiran koordinator za "zajedničko gledanje" za Plex Media Server. Sinkronizira reprodukciju preko više Plex klijenata u stvarnom vremenu — kada jedan gledatelj pauzira, svi pauziraju; kada jedan premota unaprijed, svi se sustignu. Svaki gledatelj streama sa svog Plex servera, tako da domaćin ne mora dijeliti svoju biblioteku niti brinuti o propusnosti — SyncLounge samo održava usklađene satove reprodukcije i pruža sobu za chat za grupu.

Samostalno hostiranje SyncLoungea na VPS-u drži "zajednička gledanja" pod vašom kontrolom, s korisnicima koji se prijavljuju putem svojih postojećih Plex računa i povezuju se na vlastite Plex servere. Opcijska podrška za bijelu listu ograničava vašu instancu na prijatelje, obitelj ili korisnike određenog Plex servera.

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Što možete izgraditi uz {name}

SyncLounge ključne značajke

Sinkronizacija reprodukcije u stvarnom vremenu

Radnje reprodukcije, pauziranja, pretraživanja i glasnoće sinkroniziraju se među svim sudionicima u milisekundama, tako da cijela prostorija ostaje usklađena.

Ugrađeni grupni chat

Svaka soba uključuje integriranu bočnu traku za chat tako da gledatelji mogu reagirati i raspravljati bez napuštanja playera.

Višeposlužiteljska podrška

Svaki gledatelj streamuje sa svog Plex poslužitelja, tako da domaćin ne mora dijeliti pristup knjižnici niti trošiti propusnost za prijenos.

Plex jedinstvena prijava

Korisnici se autentificiraju sa svojim postojećim Plex računima — nema zasebne prijave, nema dodatne lozinke za pamćenje.

Izborna bijela lista pristupa

Varijabla AUTH_LIST ograničava pristup određenim Plex korisničkim imenima, e-mailovima ili ID-ovima poslužiteljskih strojeva za privatne implementacije.

Zašto pokrenuti SyncLounge na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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