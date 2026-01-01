SyncLounge je samostalno hostiran koordinator za "zajedničko gledanje" za Plex Media Server. Sinkronizira reprodukciju preko više Plex klijenata u stvarnom vremenu — kada jedan gledatelj pauzira, svi pauziraju; kada jedan premota unaprijed, svi se sustignu. Svaki gledatelj streama sa svog Plex servera, tako da domaćin ne mora dijeliti svoju biblioteku niti brinuti o propusnosti — SyncLounge samo održava usklađene satove reprodukcije i pruža sobu za chat za grupu.

Samostalno hostiranje SyncLoungea na VPS-u drži "zajednička gledanja" pod vašom kontrolom, s korisnicima koji se prijavljuju putem svojih postojećih Plex računa i povezuju se na vlastite Plex servere. Opcijska podrška za bijelu listu ograničava vašu instancu na prijatelje, obitelj ili korisnike određenog Plex servera.