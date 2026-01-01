Apache Zeppelin je web bilježnica otvorenog koda stvorena za opsežnu, interaktivnu analizu podataka na pogonima kao što su Apache Spark, Flink i Hive. Za razliku od bilježnica s jednim jezikom, Zeppelin koristi pluggable arhitekturu interpretera koja omogućuje da jedna bilješka kombinira Scala, SQL, Python, R i shell paragrafe s dijeljenim podacima, s rezultatima koji se prenose između jezika putem ugrađenog tabličnog formata.

Samostalno hostiranje Zeppelina na VPS-u čuva bilježnice, veze s skupovima podataka i vjerodajnice interpretera unutar vašeg vlastitog okruženja, uklanja cijene po korisniku za upravljane usluge bilježnica i daje vam potpunu kontrolu nad Spark konfiguracijom, JVM memorijom i upravljanjem ovisnostima.