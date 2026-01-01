Postavite Apache Zeppelin instalacijom jednim klikom.
Web-bazirana bilježnica za interaktivnu analizu podataka sa Sparkom, SQL-om, Scalom, Pythonom i R-om u jednom kolaborativnom radnom prostoru.
Odaberite VPS plan za Apache Zeppelin
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Apache Zeppelin
Apache Zeppelin je web bilježnica otvorenog koda stvorena za opsežnu, interaktivnu analizu podataka na pogonima kao što su Apache Spark, Flink i Hive. Za razliku od bilježnica s jednim jezikom, Zeppelin koristi pluggable arhitekturu interpretera koja omogućuje da jedna bilješka kombinira Scala, SQL, Python, R i shell paragrafe s dijeljenim podacima, s rezultatima koji se prenose između jezika putem ugrađenog tabličnog formata.
Samostalno hostiranje Zeppelina na VPS-u čuva bilježnice, veze s skupovima podataka i vjerodajnice interpretera unutar vašeg vlastitog okruženja, uklanja cijene po korisniku za upravljane usluge bilježnica i daje vam potpunu kontrolu nad Spark konfiguracijom, JVM memorijom i upravljanjem ovisnostima.
Apache Zeppelin ključne značajke
Višejezični odlomci
Miješajte Scalu, SQL, Python, R, Markdown i shell unutar jedne bilješke koristeći Zeppelin interpretere, s rezultatima podijeljenim između jezika.
Nativna Spark integracija
Povežite se s Apache Sparkom odmah za distribuiranu obradu podataka, strojno učenje i radna opterećenja strujanja bez ručnog povezivanja.
Ugrađene vizualizacije
Pretvorite bilo koji SQL ili rezultat DataFrame-a u stupčaste, linijske, tortne, raspršene ili stožerne grafikone bez ikakvog koda za crtanje i s dinamičkim unosima obrasca.
Ekosustav interpretatora
Upitajte JDBC baze podataka, Flink, Hive, Cassandra, Elasticsearch i mnoge druge sustave putem priključivih interpretera konfiguriranih po bilješci.
Suradničke bilježnice
Podijelite bilješke uživo putem URL-a, ugradite ih u nadzorne ploče i zakažite ih s ugrađenim cron pokretačem za automatizirano izvještavanje.
Zašto pokrenuti Apache Zeppelin na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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