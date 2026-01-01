Letta je okvir otvorenog koda za stvaranje AI agenata s dugoročnom memorijom, omogućujući im učenje iz razgovora i poboljšanje s vremenom. Za razliku od chatbotova bez stanja, Letta agenti održavaju memorijske blokove koji traju između sesija, pamte korisničke preferencije i prilagođavaju svoje ponašanje na temelju akumuliranog iskustva.

Samostalno hostiranje Lette na vašem VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad podacima i memorijom agenta, eliminira troškove API-ja po zahtjevu za upravljanje memorijom i omogućuje vam integraciju bilo kojeg LLM pružatelja — od OpenAI-ja i Anthropic-a do lokalno hostiranih Ollama modela — bez zaključavanja dobavljača.