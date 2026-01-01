Postavite Lettu instalacijom jednim klikom.
Okvir otvorenog koda za izgradnju AI agenata s očuvanjem stanja i trajnom memorijom koji uče i poboljšavaju se tijekom vremena.
Odaberite VPS plan za Letta
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Letta
Letta je okvir otvorenog koda za stvaranje AI agenata s dugoročnom memorijom, omogućujući im učenje iz razgovora i poboljšanje s vremenom. Za razliku od chatbotova bez stanja, Letta agenti održavaju memorijske blokove koji traju između sesija, pamte korisničke preferencije i prilagođavaju svoje ponašanje na temelju akumuliranog iskustva.
Samostalno hostiranje Lette na vašem VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad podacima i memorijom agenta, eliminira troškove API-ja po zahtjevu za upravljanje memorijom i omogućuje vam integraciju bilo kojeg LLM pružatelja — od OpenAI-ja i Anthropic-a do lokalno hostiranih Ollama modela — bez zaključavanja dobavljača.
Letta ključne značajke
Trajna memorija agenta
Agenti zadržavaju kontekst između sesija koristeći strukturirane memorijske blokove, tako da nikada ne zaboravljaju prošle razgovore ili korisničke preferencije.
Podrška za više pružatelja LLM-a
Povežite se s OpenAI, Anthropic, Groq, Ollama i više — mijenjajte modele bez promjene logike vašeg agenta.
REST API i SDK-ovi
Potpuni REST API s Python i TypeScript SDK-ovima za integraciju agenata sa stanjem u bilo koju aplikaciju ili radni tijek.
Orkestracija više agenata
Izgradite složene cjevovode s komunikacijom između agenata, dijeljenom memorijom i koordiniranim izvršavanjem zadataka.
Izvršavanje alata
Agenti mogu pozivati prilagođene alate i izvršavati kod u izoliranim okruženjima kako bi djelovali u stvarnom svijetu.
Memorijsko samouređivanje
Agenti ažuriraju svoje memorijske blokove u stvarnom vremenu, omogućujući kontinuirano samopoboljšanje i prilagodljivo ponašanje.
Zašto pokrenuti Letta na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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