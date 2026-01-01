Postavite StarRocks instalacijom jednim klikom.
Analitička baza podataka visokih performansi projektirana za upite u djeliću sekunde na podacima petabajtne veličine.
Odaberite VPS plan za StarRocks
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz StarRocks
StarRocks je analitičko skladište podataka sljedeće generacije koje pruža odgovore na upite u djeliću sekunde putem arhitekture masivne paralelne obrade (MPP) i potpuno vektoriziranog izvršnog mehanizma. Dizajniran za analitiku u stvarnom vremenu, višedimenzionalnu analizu i visoko konkurentna radna opterećenja, obrađuje skupove podataka od gigabajta do petabajta bez žrtvovanja brzine upita. Inteligentni materijalizirani prikazi automatski se osvježavaju prilikom unosa podataka i transparentno se odabiru u vrijeme upita, dok potpuno prilagođeni optimizator temeljen na troškovima osigurava učinkovite planove izvršenja za složena spajanja i agregacije.
Kompatibilan s MySQL protokolom, StarRocks se izvorno povezuje s BI alatima kao što su Apache Superset, Grafana i Tableau bez dodatnih upravljačkih programa. Podržava izravno postavljanje upita vanjskim jezerima podataka uključujući Apache Hive, Iceberg, Delta Lake i Hudi, i integrira se s Kafka, Flink i Spark za streaming unos — sve iz jedne samostalno hostirane instance koju u potpunosti kontrolirate.
StarRocks ključne značajke
Podsekundni upiti
Vektorizirani izvršni mehanizam i inteligentni optimizator temeljen na troškovima omogućuju analitiku u djeliću sekunde na masivnim skupovima podataka bez pre-agregacije ili kockanja podataka.
Unos u stvarnom vremenu
Model primarnog ključa podržava visokopropusne upserte i točkasta pretraživanja, omogućujući istovremeni unos podataka i izvršavanje upita u velikom opsegu.
Data Lake upiti
Izvršite upit nad Apache Hive, Iceberg, Delta Lake i Hudi tablicama izravno koristeći vanjske kataloge — nije potrebna migracija podataka niti ETL cjevovodi.
MySQL kompatibilan
Povežite bilo koji MySQL klijent, BI alat ili podatkovni cjevovod izravno na StarRocks koristeći standardni MySQL protokol bez dodatnih upravljačkih programa.
Materijalizirani pogledi
Inteligentni materijalizirani prikazi automatski se osvježavaju prilikom promjena podataka i transparentno se ponovno koriste u vrijeme upita za ubrzavanje nadzornih ploča i izvješća.
Zašto pokrenuti StarRocks na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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