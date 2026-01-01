StarRocks je analitičko skladište podataka sljedeće generacije koje pruža odgovore na upite u djeliću sekunde putem arhitekture masivne paralelne obrade (MPP) i potpuno vektoriziranog izvršnog mehanizma. Dizajniran za analitiku u stvarnom vremenu, višedimenzionalnu analizu i visoko konkurentna radna opterećenja, obrađuje skupove podataka od gigabajta do petabajta bez žrtvovanja brzine upita. Inteligentni materijalizirani prikazi automatski se osvježavaju prilikom unosa podataka i transparentno se odabiru u vrijeme upita, dok potpuno prilagođeni optimizator temeljen na troškovima osigurava učinkovite planove izvršenja za složena spajanja i agregacije.

Kompatibilan s MySQL protokolom, StarRocks se izvorno povezuje s BI alatima kao što su Apache Superset, Grafana i Tableau bez dodatnih upravljačkih programa. Podržava izravno postavljanje upita vanjskim jezerima podataka uključujući Apache Hive, Iceberg, Delta Lake i Hudi, i integrira se s Kafka, Flink i Spark za streaming unos — sve iz jedne samostalno hostirane instance koju u potpunosti kontrolirate.