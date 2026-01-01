Bytebase je platforma za DevOps baze podataka otvorenog koda koja donosi disciplinu softverskog inženjerstva u upravljanje promjenama baze podataka. Dok se većina timova oslanja na ad-hoc SQL skripte ili neformalna odobrenja DBA-a, Bytebase pruža strukturirane tijekove rada za pregled, pipeline-ove za implementaciju u više okruženja i 200+ ugrađenih pravila za pregled SQL-a koja odražavaju način na koji se isporučuje aplikacijski kod.

Podržava preko 20 sustava baza podataka — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake i više — s jednog web sučelja. Samostalno hostiranje čuva vjerodajnice baze podataka i povijest promjena u potpunosti unutar vaše vlastite infrastrukture, bez da ikakva usluga treće strane ikada pristupa vašim shemama ili podacima.