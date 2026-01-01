Postavite Bytebase instalacijom jednim klikom.
Open-source DevOps platforma za baze podataka za sigurno pregledavanje, odobravanje i implementaciju promjena sheme u različitim okruženjima.
Odaberite VPS plan za Bytebase
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Bytebase
Bytebase je platforma za DevOps baze podataka otvorenog koda koja donosi disciplinu softverskog inženjerstva u upravljanje promjenama baze podataka. Dok se većina timova oslanja na ad-hoc SQL skripte ili neformalna odobrenja DBA-a, Bytebase pruža strukturirane tijekove rada za pregled, pipeline-ove za implementaciju u više okruženja i 200+ ugrađenih pravila za pregled SQL-a koja odražavaju način na koji se isporučuje aplikacijski kod.
Podržava preko 20 sustava baza podataka — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake i više — s jednog web sučelja. Samostalno hostiranje čuva vjerodajnice baze podataka i povijest promjena u potpunosti unutar vaše vlastite infrastrukture, bez da ikakva usluga treće strane ikada pristupa vašim shemama ili podacima.
Bytebase ključne značajke
Tijekovi rada promjena baze podataka
Usmjerite svaku migraciju sheme kroz konfigurabilne korake pregleda i odobrenja prije nego što dođe do bilo kojeg okruženja baze podataka.
Ugrađeni SQL pregled
Preko 200 pravila automatski otkriva anti-uzorke, nedostajuće indekse i destruktivne operacije prije nego što se promjena odobri.
GitOps integracija
Povežite Bytebase s vašim Git repozitorijem tako da migracije baze podataka slijede isti proces pull zahtjeva kao i kod aplikacije.
Višeokruženjska uvođenja
Definirajte uređene cjevovode preko razvojnog, testnog i produkcijskog okruženja s potrebnim odobrenjima u svakoj fazi.
Revizija i usklađenost
Svaka migracija i odobrenje bilježi se u zapisu otpornom na neovlaštene izmjene s vremenskim oznakama i atribucijom korisnika, podržavajući SOC 2 i slične okvire.
Zašto pokrenuti Bytebase na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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