Do 69% popusta za Starbase 80

Postavite Starbase 80 instalacijom jednim klikom.

Lagana, brza početna stranica poslužitelja za organiziranje veza na vaše samostalno hostirane spremnike i usluge.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Starbase 80 instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Starbase 80

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Starbase 80

Starbase 80 je minimalistička, munjevito brza početna stranica poslužitelja za Docker okruženja. Ona prikazuje potpuno statičnu HTML početnu stranicu iz jednostavne JSON konfiguracijske datoteke, bez JavaScripta u pregledniku — stranice se učitavaju trenutno, bez dodatnog opterećenja okvira. Prilagodite izgled pomoću varijabli okoline koje kontroliraju naslov, logotip, boje pozadine, tamni način rada i ponašanje poveznica.

Za razliku od nadzornih ploča s intenzivnom integracijom, Starbase 80 ne zahtijeva API tokene, mrežni pristup vašim spremnicima niti stalno održavanje — samo JSON datoteku s vašim poveznicama i ikonama. Podržava Dashboard Icons, Material Design ikone i selfh.st ikone odmah po instalaciji, što olakšava izradu dotjerane, brendirane početne stranice za bilo koju samostalno hostiranu postavku.

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Što možete izgraditi uz {name}

Starbase 80 ključne značajke

Instantno učitavanje stranica

Starbase 80 emitira čisti statični HTML bez klijentskog JavaScripta, tako da se vaša početna stranica učitava u milisekundama bez obzira na opterećenje poslužitelja.

Konfiguracija vođena JSON-om

Definirajte sve svoje usluge, kategorije, ikone i poveznice u jednoj config.json datoteci — bez baze podataka, bez UI uređivača, bez migracija.

Bogata podrška za ikone

Koristite Dashboard ikone, Material Design ikone ili selfh.st ikone po imenu, ili poslužite vlastite slikovne datoteke iz vezane mape.

Ugrađen tamni način rada

Automatski tamni način rada prilagođen OS-u s podesivim pozadinskim bojama za svijetle i tamne teme koristeći Tailwind vrijednosti boja ili heksadecimalne kodove.

Bez pristupa kontejnerima

Nije potreban Docker socket i nema API integracija — Starbase 80 je čisti pokretač linkova bez pristupa za čitanje vašim pokrenutim spremnicima.

Zašto pokrenuti Starbase 80 na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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