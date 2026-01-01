Starbase 80 je minimalistička, munjevito brza početna stranica poslužitelja za Docker okruženja. Ona prikazuje potpuno statičnu HTML početnu stranicu iz jednostavne JSON konfiguracijske datoteke, bez JavaScripta u pregledniku — stranice se učitavaju trenutno, bez dodatnog opterećenja okvira. Prilagodite izgled pomoću varijabli okoline koje kontroliraju naslov, logotip, boje pozadine, tamni način rada i ponašanje poveznica.

Za razliku od nadzornih ploča s intenzivnom integracijom, Starbase 80 ne zahtijeva API tokene, mrežni pristup vašim spremnicima niti stalno održavanje — samo JSON datoteku s vašim poveznicama i ikonama. Podržava Dashboard Icons, Material Design ikone i selfh.st ikone odmah po instalaciji, što olakšava izradu dotjerane, brendirane početne stranice za bilo koju samostalno hostiranu postavku.