Postavite Starbase 80 instalacijom jednim klikom.
Lagana, brza početna stranica poslužitelja za organiziranje veza na vaše samostalno hostirane spremnike i usluge.
Odaberite VPS plan za Starbase 80
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Starbase 80
Starbase 80 je minimalistička, munjevito brza početna stranica poslužitelja za Docker okruženja. Ona prikazuje potpuno statičnu HTML početnu stranicu iz jednostavne JSON konfiguracijske datoteke, bez JavaScripta u pregledniku — stranice se učitavaju trenutno, bez dodatnog opterećenja okvira. Prilagodite izgled pomoću varijabli okoline koje kontroliraju naslov, logotip, boje pozadine, tamni način rada i ponašanje poveznica.
Za razliku od nadzornih ploča s intenzivnom integracijom, Starbase 80 ne zahtijeva API tokene, mrežni pristup vašim spremnicima niti stalno održavanje — samo JSON datoteku s vašim poveznicama i ikonama. Podržava Dashboard Icons, Material Design ikone i selfh.st ikone odmah po instalaciji, što olakšava izradu dotjerane, brendirane početne stranice za bilo koju samostalno hostiranu postavku.
Starbase 80 ključne značajke
Instantno učitavanje stranica
Starbase 80 emitira čisti statični HTML bez klijentskog JavaScripta, tako da se vaša početna stranica učitava u milisekundama bez obzira na opterećenje poslužitelja.
Konfiguracija vođena JSON-om
Definirajte sve svoje usluge, kategorije, ikone i poveznice u jednoj config.json datoteci — bez baze podataka, bez UI uređivača, bez migracija.
Bogata podrška za ikone
Koristite Dashboard ikone, Material Design ikone ili selfh.st ikone po imenu, ili poslužite vlastite slikovne datoteke iz vezane mape.
Ugrađen tamni način rada
Automatski tamni način rada prilagođen OS-u s podesivim pozadinskim bojama za svijetle i tamne teme koristeći Tailwind vrijednosti boja ili heksadecimalne kodove.
Bez pristupa kontejnerima
Nije potreban Docker socket i nema API integracija — Starbase 80 je čisti pokretač linkova bez pristupa za čitanje vašim pokrenutim spremnicima.
Zašto pokrenuti Starbase 80 na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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