Postavite Mbin instalacijom jednim klikom.
Samohostirani federirani agregator poveznica i platforma za raspravu izgrađena na ActivityPubu — vilica Kbina koju pokreće zajednica.
Odaberite VPS plan za Mbin
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Mbin
Mbin je agregator sadržaja otvorenog koda, federiran, koji kombinira dijeljenje poveznica, rasprave u nitima, glasanje i mikroblogiranje na jednoj platformi. Kao fork Kbin-a koji održava zajednica, izvorno govori ActivityPub, tako da vaša instanca interoperira s Lemmyjem, Mastodonom, PeerTubeom, Pixelfedom i širim fediverseom bez mostova ili dodatnih instalacija.
Pokretanje Mbin-a na vlastitom VPS-u daje vam samoupravni kutak fediversea gdje vi postavljate pravila, moderirate časopise i čuvate svaku objavu i glas u bazi podataka koju posjedujete. Nema središnje tvrtke, nema oglašavanja, nema algoritamskog preuređivanja vremenskih linija feeda i nema uvjeta platforme koji se mogu promijeniti bez najave.
Mbin ključne značajke
ActivityPub federacija
Nativna podrška za ActivityPub povezuje vašu instancu s Lemmyjem, Mastodonom, PeerTubeom, Pixelfedom i svakim drugim kompatibilnim fediverse poslužiteljem.
Časopisi i teme
Organizirajte sadržaj u tematske časopise s komentarima u stilu Reddita, glasanjem i poznatim iskustvom agregatora poveznica.
Ugrađeno mikroblogiranje
Objavljujte kratke objave uz dugačke teme i neka oboje dosegne istu federiranu publiku s jednog računa.
Kontrole moderacije i federacije
Moderatori časopisa, administratorski alati za cijelu instancu i liste dopuštenih i blokiranih federacija omogućuju vam da oblikujete zajednicu koju želite ugostiti.
OAuth i REST API
Vrhunski OAuth 2.0 poslužitelj i dokumentirani REST API pokreću mobilne klijente, botove i integracije trećih strana.
Otvorenog koda i vođen zajednicom
AGPL-licenciran i održavan od strane aktivne zajednice suradnika nakon odvajanja od Kbina — bez ovisnosti o jednom dobavljaču.
Zašto pokrenuti Mbin na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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