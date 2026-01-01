Mbin je agregator sadržaja otvorenog koda, federiran, koji kombinira dijeljenje poveznica, rasprave u nitima, glasanje i mikroblogiranje na jednoj platformi. Kao fork Kbin-a koji održava zajednica, izvorno govori ActivityPub, tako da vaša instanca interoperira s Lemmyjem, Mastodonom, PeerTubeom, Pixelfedom i širim fediverseom bez mostova ili dodatnih instalacija.

Pokretanje Mbin-a na vlastitom VPS-u daje vam samoupravni kutak fediversea gdje vi postavljate pravila, moderirate časopise i čuvate svaku objavu i glas u bazi podataka koju posjedujete. Nema središnje tvrtke, nema oglašavanja, nema algoritamskog preuređivanja vremenskih linija feeda i nema uvjeta platforme koji se mogu promijeniti bez najave.