Postavite Black Candy instalaciju jednim klikom.
Samostalno hostiran poslužitelj za streaming glazbe s čistim web reproduktorom i službenim mobilnim aplikacijama za vašu osobnu zbirku glazbe.
Odaberite VPS plan za Black Candy
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Black Candy
Black Candy je open-source, samostalno hostani poslužitelj za streaming glazbe koji vašu osobnu audio kolekciju pretvara u privatnu uslugu streaminga kojoj možete pristupiti iz bilo kojeg preglednika ili putem njegovih službenih mobilnih aplikacija. On skenira vašu biblioteku, čita metapodatke i omote albuma te sve predstavlja putem čistog, responzivnog web playera s popisima za reprodukciju, pretraživanjem i više korisničkih računa.
Za razliku od komercijalnih platformi za streaming, Black Candy čuva svaku pjesmu, popis za reprodukciju i naviku slušanja na infrastrukturi koju vi posjedujete. Nema pretplata, nema kataloga koji se mijenja bez upozorenja i nema kompresije vaših visokokvalitetnih datoteka — samo vaša vlastita glazba, streamana u punoj vjernosti s vašeg VPS-a na svaki uređaj koji koristite.
Black Candy ključne značajke
Osobno streamanje glazbe
Strimajte svoju kolekciju s bilo kojeg preglednika ili službenih mobilnih aplikacija, s potpunim omotima albuma, metapodacima i pretraživanjem.
Višekorisnički računi
Dajte svakom slušatelju vlastitu prijavu, popise za reprodukciju i povijest slušanja dok dijele jednu biblioteku na jednom poslužitelju.
Transkodiranje u hodu
Automatski pretvara zvuk u bitrate pogodan za streaming tako da reprodukcija ostaje glatka na sporim ili mobilnim vezama bez mijenjanja originala.
Popisi za reprodukciju i pretraga
Izradite ručne ili pametne popise za reprodukciju i pronađite bilo kojeg izvođača, album ili pjesmu odmah uz brzo pretraživanje cijelog teksta.
Potpuno vlasništvo podataka
Vaša glazba, playliste i podaci o slušanju ostaju na vašem VPS-u — bez pretplata, bez praćenja i bez kataloga koji nestaje.
Zašto pokrenuti Black Candy na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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