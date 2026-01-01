Black Candy je open-source, samostalno hostani poslužitelj za streaming glazbe koji vašu osobnu audio kolekciju pretvara u privatnu uslugu streaminga kojoj možete pristupiti iz bilo kojeg preglednika ili putem njegovih službenih mobilnih aplikacija. On skenira vašu biblioteku, čita metapodatke i omote albuma te sve predstavlja putem čistog, responzivnog web playera s popisima za reprodukciju, pretraživanjem i više korisničkih računa.

Za razliku od komercijalnih platformi za streaming, Black Candy čuva svaku pjesmu, popis za reprodukciju i naviku slušanja na infrastrukturi koju vi posjedujete. Nema pretplata, nema kataloga koji se mijenja bez upozorenja i nema kompresije vaših visokokvalitetnih datoteka — samo vaša vlastita glazba, streamana u punoj vjernosti s vašeg VPS-a na svaki uređaj koji koristite.