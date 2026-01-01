Xibo CMS je zrela, potpuno open-source platforma za digitalno oglašavanje koja se koristi za dizajniranje izgleda, organiziranje medijskih biblioteka i zakazivanje sadržaja na flotama zaslona — od jednog zaslona u predvorju do tisuća krajnjih točaka diljem zemlje. CMS upravlja korisnicima, dozvolama, kampanjama, daypartingom i proof-of-play reportingom, dok lagani Xibo Playeri koji rade na Androidu, webOS-u, Tizenu, Linuxu ili Windowsu prikazuju sadržaj na zaslonu.

Samostalno hostiranje Xibo CMS-a na vašem VPS-u drži rasporede, analitiku publike i medijske sadržaje pod vašom kontrolom bez SaaS naknada po zaslonu. Ovaj predložak isporučuje CMS s MySQL-om, XMR relejem poruka za kontrolu playera u stvarnom vremenu, Memcachedom za keširanje i QuickChartom za ugrađene grafikone — sve povezano i izloženo putem unaprijed instaliranog Traefik reverznog proxyja s automatskim HTTPS-om.