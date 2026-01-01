Postavite Xibo CMS instalacijom jednim klikom.
CMS otvorenog koda za digitalno oglašavanje za zakazivanje rasporeda i medijskog sadržaja preko mreža zaslona s jednog centralnog poslužitelja.
Odaberite VPS plan za Xibo CMS
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Xibo CMS
Xibo CMS je zrela, potpuno open-source platforma za digitalno oglašavanje koja se koristi za dizajniranje izgleda, organiziranje medijskih biblioteka i zakazivanje sadržaja na flotama zaslona — od jednog zaslona u predvorju do tisuća krajnjih točaka diljem zemlje. CMS upravlja korisnicima, dozvolama, kampanjama, daypartingom i proof-of-play reportingom, dok lagani Xibo Playeri koji rade na Androidu, webOS-u, Tizenu, Linuxu ili Windowsu prikazuju sadržaj na zaslonu.
Samostalno hostiranje Xibo CMS-a na vašem VPS-u drži rasporede, analitiku publike i medijske sadržaje pod vašom kontrolom bez SaaS naknada po zaslonu. Ovaj predložak isporučuje CMS s MySQL-om, XMR relejem poruka za kontrolu playera u stvarnom vremenu, Memcachedom za keširanje i QuickChartom za ugrađene grafikone — sve povezano i izloženo putem unaprijed instaliranog Traefik reverznog proxyja s automatskim HTTPS-om.
Xibo CMS ključne značajke
Dizajner izgleda
Izradite višezonske izglede miješajući slike, videozapise, web stranice, RSS, trake s vijestima i widgete koristeći vizualni uređivač povuci-i-ispusti u pregledniku.
Zakazivanje i segmentiranje dana
Zakažite kampanje prema rasponu datuma, dobu dana, danu u tjednu, ponavljanju ili prioritetu — uključujući reprodukciju prilagođenu geografskoj lokaciji i pokrenutu događajem.
Upravljanje grupama
Organizirajte stotine ili tisuće zaslona u grupe i oznake, zatim pošaljite različite rasporede svakom segmentu s jedne centralne konzole.
Kontrola igrača u stvarnom vremenu
Uključeni XMR relej poruka šalje promjene izgleda, zahtjeve za snimke zaslona i naredbe povezanim igračima onog trenutka kada objavite.
Izvještavanje o potvrdi prikaza
Zabilježite statistiku reprodukcije po zaslonu za usklađenost i usklađivanje oglasa, s izvješćima koja se mogu izvesti kao CSV ili prikazati kao grafikoni.
Višeplatformski igrači
Povežite CMS s besplatnim ili licenciranim Xibo Playerima na Androidu, webOS-u, Tizenu, Linuxu i Windowsu za pokretanje gotovo bilo kojeg hardvera za digitalno oglašavanje.
Zašto pokrenuti Xibo CMS na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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