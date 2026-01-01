Postavite Fider instalacijom jednim klikom.
Platforma otvorenog koda za povratne informacije korisnika za prikupljanje zahtjeva za značajke, provođenje glasovanja zajednice i transparentno upravljanje planovima razvoja proizvoda.
Odaberite VPS plan za Fider
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Fider
Fider je platforma za povratne informacije otvorenog koda koja premošćuje jaz između timova za proizvode i njihovih korisnika. Njezin javni portal za glasanje omogućuje korisnicima da podnose ideje, glasaju za postojeće zahtjeve i sudjeluju u raspravama — osiguravajući da se najvrjednije značajke prvo prioritetiziraju. Timovi mogu ažurirati statuse, komunicirati odluke o planu razvoja i obavještavati svoju zajednicu tijekom cijelog razvojnog ciklusa.
Samostalno hostiranje Fidera na vašem VPS-u drži sve povratne informacije i korisničke podatke pod vašom kontrolom, eliminira cijene po korisniku od hostiranih alternativa i omogućuje vam da prilagodite brendiranje i autentifikaciju kako bi odgovarali identitetu vašeg proizvoda.
Fider ključne značajke
Glasanje zajednice
Korisnici glasaju o zahtjevima za značajke kako bi timovi za proizvode mogli objektivno odrediti prioritete što će se sljedeće razvijati na temelju stvarne potražnje, a ne najglasnijih.
Praćenje statusa
Dodijelite statuse — planirano, započeto, dovršeno, odbijeno — kako bi zajednica bila informirana o napretku svakog prijedloga.
Fleksibilna autentifikacija
Podržava opcije prijave putem e-pošte, OAuth-a i SSO-a kako bi se korisnici mogli uključiti uz najmanje trenja, čime se povećavaju stope podnošenja i glasanja.
Prilagođeno brendiranje
Prilagodljivi logotipi, boje i podrška za prilagođenu domenu omogućuju vam da predstavite portal za povratne informacije kao besprijekoran nastavak vašeg vlastitog proizvoda.
Email obavijesti
Automatske obavijesti drže korisnike angažiranima tako što ih obavještavaju kada njihovi prijedlozi dobiju glasove, komentare ili ažuriranja statusa.
Zašto pokrenuti Fider na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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