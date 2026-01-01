Fider je platforma za povratne informacije otvorenog koda koja premošćuje jaz između timova za proizvode i njihovih korisnika. Njezin javni portal za glasanje omogućuje korisnicima da podnose ideje, glasaju za postojeće zahtjeve i sudjeluju u raspravama — osiguravajući da se najvrjednije značajke prvo prioritetiziraju. Timovi mogu ažurirati statuse, komunicirati odluke o planu razvoja i obavještavati svoju zajednicu tijekom cijelog razvojnog ciklusa.

Samostalno hostiranje Fidera na vašem VPS-u drži sve povratne informacije i korisničke podatke pod vašom kontrolom, eliminira cijene po korisniku od hostiranih alternativa i omogućuje vam da prilagodite brendiranje i autentifikaciju kako bi odgovarali identitetu vašeg proizvoda.