Postavite LavinMQ jednim klikom.
AMQP posrednik poruka visokih performansi koji isporučuje do milijun poruka u sekundi s ugrađenim web sučeljem za upravljanje.
Odaberite VPS plan za LavinMQ
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz LavinMQ
LavinMQ je lagan i visokoučinkovit posrednik poruka izgrađen oko protokola AMQP 0-9-1. Dizajniran s propusnošću na umu, postiže do milijun poruka u sekundi uz nisku potrošnju memorije i CPU-a — što ga čini idealnim izborom za timove koji trebaju pouzdano slanje poruka bez velikih infrastrukturnih troškova.
Samostalno hostiranje LavinMQ-a na vašem VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad vašom infrastrukturom za slanje poruka. Podržava izravne, tematske, fanout i napredne vrste razmjene, zajedno s klasteriranjem, federacijom, stream redovima, MQTT-om i Prometheus nadzorom — sve što je potrebno za produkcijske cjevovode za slanje poruka.
LavinMQ ključne značajke
Visoka propusnost
S brzinom do milijun poruka u sekundi, LavinMQ pruža iznimne performanse za zahtjevna opterećenja slanja poruka.
Podrška za AMQP i MQTT
Nativno podržava AMQP 0-9-1 i MQTT protokole, što ga čini kompatibilnim sa širokim rasponom klijenata za razmjenu poruka i biblioteka.
Web UI za upravljanje
Ugrađeno sučelje za upravljanje omogućuje vam praćenje redova čekanja, razmjena, veza i brzine poruka iz bilo kojeg preglednika.
Napredne vrste razmjene
Podržava izravne, tematske, fanout, konzistentni hash, dead letter i razmjene odgođenih poruka za fleksibilnu logiku usmjeravanja.
Klasteriranje i Federacija
Horizontalno skaliranje uz ugrađenu podršku za klasteriranje i federaciju za distribuirane implementacije visoke dostupnosti.
Prometheus integracija
Izlaže metrike za Prometheus scraping, omogućujući besprijekornu integraciju s Grafana nadzornim pločama i cjevovodima za upozorenja.
Zašto pokrenuti LavinMQ na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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