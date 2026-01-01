LavinMQ je lagan i visokoučinkovit posrednik poruka izgrađen oko protokola AMQP 0-9-1. Dizajniran s propusnošću na umu, postiže do milijun poruka u sekundi uz nisku potrošnju memorije i CPU-a — što ga čini idealnim izborom za timove koji trebaju pouzdano slanje poruka bez velikih infrastrukturnih troškova.

Samostalno hostiranje LavinMQ-a na vašem VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad vašom infrastrukturom za slanje poruka. Podržava izravne, tematske, fanout i napredne vrste razmjene, zajedno s klasteriranjem, federacijom, stream redovima, MQTT-om i Prometheus nadzorom — sve što je potrebno za produkcijske cjevovode za slanje poruka.