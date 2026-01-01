Postavite MapStore instalacijom jednim klikom.
WebGIS okvir otvorenog koda za izradu interaktivnih karata, nadzornih ploča i 3D geopriča iz bilo kojeg izvora podataka.
Odaberite VPS plan za MapStore
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz MapStore
MapStore je open-source WebGIS proizvod razvijen od strane GeoSolutionsa koji timovima omogućuje stvaranje, spremanje i dijeljenje interaktivnih karata, nadzornih ploča i impresivnih geopriča u pregledniku. Podržava cijeli skup OGC standarda (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) i izvorno se integrira s GeoServerom, MapServerom, ArcGIS REST uslugama i bilo kojim geoprostornim backendom usklađenim sa standardima.
Izgrađen na OpenLayersu, Leafletu i CesiumJS-u, MapStore objedinjuje 2D i 3D preglednike, bogatu tablicu atributa, widgete za izradu grafikona i upravitelj konteksta za prilagodbu kartografskih aplikacija različitim korisničkim skupinama. Samostalno hostiranje na namjenskom VPS-u drži vlasničke slojeve, osnovne karte i analitiku pod vašom kontrolom, izbjegavajući pritom cijene po korisniku za hostirane GIS platforme.
MapStore ključne značajke
Karte i nadzorne ploče
Kreirajte interaktivne 2D karte i nadzorne ploče s podacima s grafikonima, brojačima i tekstualnim widgetima koji se ažuriraju iz WMS, WFS i WPS slojeva uživo.
3D GeoStories
Stvorite narativne geopriče s 3D scenama koje pokreće CesiumJS, animacijama letenja i ugrađenim medijima za komunikaciju prostornih podataka ne-GIS publici.
OGC standardi
Izvorna podrška za WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW i 3D Tiles povezuje MapStore s GeoServerom, MapServerom i bilo kojom usklađenom geoprostornom uslugom.
Upravitelj konteksta
Konfigurirajte kontekste aplikacije koji izlažu prilagođene alatne trake, dodatke i slojeve određenim korisničkim grupama bez grananja baze koda.
Integracija kataloga
Pretražite i uvezite slojeve iz CSW, WMS, WMTS, TMS i ArcGIS REST kataloga izravno unutar sastavljača karata, ubrzavajući otkrivanje podataka.
Tablica atributa
Pretražujte, filtrirajte i uredite atribute vektorskih značajki pomoću tablice u stilu proračunske tablice koja se sinkronizira u stvarnom vremenu sa simbologijom karte i odabirima.
Zašto pokrenuti MapStore na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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