MapStore je open-source WebGIS proizvod razvijen od strane GeoSolutionsa koji timovima omogućuje stvaranje, spremanje i dijeljenje interaktivnih karata, nadzornih ploča i impresivnih geopriča u pregledniku. Podržava cijeli skup OGC standarda (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) i izvorno se integrira s GeoServerom, MapServerom, ArcGIS REST uslugama i bilo kojim geoprostornim backendom usklađenim sa standardima.

Izgrađen na OpenLayersu, Leafletu i CesiumJS-u, MapStore objedinjuje 2D i 3D preglednike, bogatu tablicu atributa, widgete za izradu grafikona i upravitelj konteksta za prilagodbu kartografskih aplikacija različitim korisničkim skupinama. Samostalno hostiranje na namjenskom VPS-u drži vlasničke slojeve, osnovne karte i analitiku pod vašom kontrolom, izbjegavajući pritom cijene po korisniku za hostirane GIS platforme.