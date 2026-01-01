Postavite Kibana instalacijom jednim klikom.
Platforma otvorenog koda za vizualizaciju i istraživanje podataka za Elasticsearch s nadzornim pločama, pretraživanjem i alatima za promatranje.
Odaberite VPS plan za Kibana
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Kibana
Kibana je službeno web korisničko sučelje za Elasticsearch — dotjerana platforma za istraživanje podataka, izradu interaktivnih nadzornih ploča, pokretanje upita za pretraživanje i upravljanje implementacijom Elastic Stacka. Izvorno stvorena 2013. godine, a sada je održava Elastic NV, Kibana je standardni sloj za vizualizaciju za bilo koju aplikaciju izgrađenu na Elasticsearchu, od analitike logova i promatranja do pretraživanja e-trgovine i sigurnosne analitike.
Samostalno hostiranje Kibane na vašem VPS-u pruža timovima za podatke i platforme potpuno okruženje za vizualizaciju Elastic Stacka bez naknada za SaaS po dokumentu uobičajenih za Elastic Cloud. Ovaj predložak objedinjuje Elasticsearch s jednim čvorom uz Kibanau, tako da je stack spreman za unos podataka i izradu nadzornih ploča odmah nakon implementacije.
Kibana ključne značajke
Otkrijte i istražite
Pretražujte Elasticsearch indekse pomoću sučelja Discover — upitajte, filtrirajte, sortirajte i vizualizirajte sirove dokumente kako biste uočili obrasce i odstupanja u stvarnom vremenu.
Nadzorne ploče i vizualizacije
Izradite interaktivne nadzorne ploče s linijskim grafikonima, stupčastim grafikonima, toplinskim kartama, kartama, tablicama i Lens vizualizacijama povuci-i-ispusti koje se mogu dijeliti među timovima.
Pretraživanje i ES|QL
Potpuni Elasticsearch Query DSL plus ES|QL — cjevasti jezik za upite sličan Splunk SPL-u — čini složene upite pristupačnima za ne-programere.
Alati za vidljivost
Ugrađene aplikacije za zapise, metrike, APM i nadzor dostupnosti za prikupljanje i analizu podataka o uočljivosti iz Elastic Agent-a i Beats-a.
Karte i geoprostor
Interaktivne višeslojne karte s vektorskim slojevima, toplinskim kartama i geo-agregacijama za vizualizaciju geoprostornih podataka uz druge dimenzije.
Upozoravanje i izvještavanje
Upozorenja temeljena na pragovima i anomalijama s odredištima e-pošte, Slacka i webhook-a, plus zakazano generiranje PDF i CSV izvješća.
Zašto pokrenuti Kibana na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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