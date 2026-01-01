Do 69% popusta za Kibana

Postavite Kibana instalacijom jednim klikom.

Platforma otvorenog koda za vizualizaciju i istraživanje podataka za Elasticsearch s nadzornim pločama, pretraživanjem i alatima za promatranje.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Kibana instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Kibana

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Kibana

Kibana je službeno web korisničko sučelje za Elasticsearch — dotjerana platforma za istraživanje podataka, izradu interaktivnih nadzornih ploča, pokretanje upita za pretraživanje i upravljanje implementacijom Elastic Stacka. Izvorno stvorena 2013. godine, a sada je održava Elastic NV, Kibana je standardni sloj za vizualizaciju za bilo koju aplikaciju izgrađenu na Elasticsearchu, od analitike logova i promatranja do pretraživanja e-trgovine i sigurnosne analitike.

Samostalno hostiranje Kibane na vašem VPS-u pruža timovima za podatke i platforme potpuno okruženje za vizualizaciju Elastic Stacka bez naknada za SaaS po dokumentu uobičajenih za Elastic Cloud. Ovaj predložak objedinjuje Elasticsearch s jednim čvorom uz Kibanau, tako da je stack spreman za unos podataka i izradu nadzornih ploča odmah nakon implementacije.

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Što možete izgraditi uz {name}

Kibana ključne značajke

Otkrijte i istražite

Pretražujte Elasticsearch indekse pomoću sučelja Discover — upitajte, filtrirajte, sortirajte i vizualizirajte sirove dokumente kako biste uočili obrasce i odstupanja u stvarnom vremenu.

Nadzorne ploče i vizualizacije

Izradite interaktivne nadzorne ploče s linijskim grafikonima, stupčastim grafikonima, toplinskim kartama, kartama, tablicama i Lens vizualizacijama povuci-i-ispusti koje se mogu dijeliti među timovima.

Pretraživanje i ES|QL

Potpuni Elasticsearch Query DSL plus ES|QL — cjevasti jezik za upite sličan Splunk SPL-u — čini složene upite pristupačnima za ne-programere.

Alati za vidljivost

Ugrađene aplikacije za zapise, metrike, APM i nadzor dostupnosti za prikupljanje i analizu podataka o uočljivosti iz Elastic Agent-a i Beats-a.

Karte i geoprostor

Interaktivne višeslojne karte s vektorskim slojevima, toplinskim kartama i geo-agregacijama za vizualizaciju geoprostornih podataka uz druge dimenzije.

Upozoravanje i izvještavanje

Upozorenja temeljena na pragovima i anomalijama s odredištima e-pošte, Slacka i webhook-a, plus zakazano generiranje PDF i CSV izvješća.

Zašto pokrenuti Kibana na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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Uptime Kuma

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