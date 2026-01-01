Kibana je službeno web korisničko sučelje za Elasticsearch — dotjerana platforma za istraživanje podataka, izradu interaktivnih nadzornih ploča, pokretanje upita za pretraživanje i upravljanje implementacijom Elastic Stacka. Izvorno stvorena 2013. godine, a sada je održava Elastic NV, Kibana je standardni sloj za vizualizaciju za bilo koju aplikaciju izgrađenu na Elasticsearchu, od analitike logova i promatranja do pretraživanja e-trgovine i sigurnosne analitike.

Samostalno hostiranje Kibane na vašem VPS-u pruža timovima za podatke i platforme potpuno okruženje za vizualizaciju Elastic Stacka bez naknada za SaaS po dokumentu uobičajenih za Elastic Cloud. Ovaj predložak objedinjuje Elasticsearch s jednim čvorom uz Kibanau, tako da je stack spreman za unos podataka i izradu nadzornih ploča odmah nakon implementacije.