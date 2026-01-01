Postavite Penpot instalacijom jednim klikom.
Platforma za UI/UX dizajn i prototipiranje otvorenog koda, izgrađena na web standardima za dizajnere i programere.
Odaberite VPS plan za Penpot
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Penpot
Penpot je prva platforma za dizajn i izradu prototipova otvorenog koda, stvorena posebno za međudomensku suradnju između dizajnera i developera. Za razliku od vlasničkih alternativa koje timove vežu uz pretplatničke modele i zatvorene ekosustave, Penpot je izgrađen na otvorenim web standardima, generira izvorni SVG i stvara CSS-spreman kod koji developeri mogu izravno koristiti u svojim projektima.
Samostalno hostiranje Penpota na vašem vlastitom VPS-u čuva sve dizajnerske datoteke, klijentske radove i intelektualno vlasništvo isključivo na vašim serverima — bez naknada po korisniku, bez ovisnosti o dobavljaču i uz potpunu kontrolu nad vašom dizajnerskom infrastrukturom i podacima.
Penpot ključne značajke
Suradnja u stvarnom vremenu
Više dizajnera može raditi na istoj datoteci istovremeno uz prisutnost pokazivača, ugrađene komentare i ažuriranja uživo.
Izvorni SVG izlaz
Svaki se dizajn izvozi u standardni SVG s CSS svojstvima koje programeri mogu kopirati izravno u kod, eliminirajući nagađanja pri predaji.
Sustav komponenti
Izgradite skalabilne dizajnerske sustave s komponentama za višekratnu upotrebu, varijantama, ugniježđenim nadjačavanjima i dijeljenim bibliotekama kroz projekte.
Interaktivno prototipiranje
Izradite interaktivne prototipe s prijelazima, preklapanjima i ponašanjima pomicanja za testiranje i provjeru korisničkih tokova prije razvoja.
Primopredaja programeru
Inspekcijski panel prikazuje CSS vrijednosti, dimenzije i resurse tako da developeri dobiju točne specifikacije bez potrebe za pristupom dizajnerskim alatima.
Ekosustav dodataka
Proširite Penpot s API-jem za JavaScript dodatke za izgradnju prilagođenih radnih procesa i integraciju s vašim postojećim skupom alata za dizajn.
Zašto pokrenuti Penpot na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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