Penpot je prva platforma za dizajn i izradu prototipova otvorenog koda, stvorena posebno za međudomensku suradnju između dizajnera i developera. Za razliku od vlasničkih alternativa koje timove vežu uz pretplatničke modele i zatvorene ekosustave, Penpot je izgrađen na otvorenim web standardima, generira izvorni SVG i stvara CSS-spreman kod koji developeri mogu izravno koristiti u svojim projektima.

Samostalno hostiranje Penpota na vašem vlastitom VPS-u čuva sve dizajnerske datoteke, klijentske radove i intelektualno vlasništvo isključivo na vašim serverima — bez naknada po korisniku, bez ovisnosti o dobavljaču i uz potpunu kontrolu nad vašom dizajnerskom infrastrukturom i podacima.