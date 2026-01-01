Do 69% popusta za Apache Hop

Postavite Apache Hop jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Vizualna platforma za orkestraciju podataka otvorenog koda za dizajniranje cjevovoda i radnih tokova koji se pokreću bilo gdje.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49  /mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Apache Hop jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Apache Hop

69 % popusta
KVM 1
17,99 
5,49  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99 
7,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99 
10,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99 
21,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99 
5,49  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99 
7,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99 
10,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99 
21,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Apache Hop

Apache Hop (Hop Orchestration Platform) je projekt integracije i orkestracije podataka otvorenog koda, inkubiran i diplomirao u Apache Software Foundationu kao moderni nasljednik Pentaho Data Integrationa (Kettle). Omogućuje inženjerima podataka vizualno dizajniranje cjevovoda i radnih tokova koji premještaju i transformiraju podatke kroz datoteke, baze podataka, redove poruka, skladišta u oblaku i SaaS API-je bez pisanja prilagođenog koda.

Ovaj predložak implementira Hop Web, verziju Hop GUI-ja temeljenu na pregledniku koja radi na Apache Tomcatu. Samostalno hostiranje Hopa na vašem vlastitom VPS-u čuva svaki niz za povezivanje, vjerodajnicu i među-skup podataka na infrastrukturi koju vi kontrolirate, bez naknada po korisniku, po cjevovodu ili po volumenu redaka uobičajenih za komercijalne ETL platforme.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

Apache Hop ključne značajke

Vizualni dizajner protočne linije

Editor povuci-i-ispusti s više od 200 transformacija i akcija koje obuhvaćaju datoteke, baze podataka, API-je, redove poruka i provjere kvalitete podataka — nije potrebna Java ili Python za izgradnju produkcijskih cjevovoda.

GUI temeljen na pregledniku

Isto Hop GUI iskustvo kao i desktop klijent, isporučeno putem Tomcata tako da timovi mogu dizajnirati cjevovode iz bilo kojeg preglednika bez lokalnih Java instalacija.

Izvršavanje neovisno o pogonu

Dizajnirajte jednom i pokrenite cjevovode na izvornom Hop engineu, Apache Sparku, Apache Flinku ili Google Cloud Dataflowu putem apstrakcije Apache Beam runnera.

Radni tokovi vođeni metapodacima

Ponovno koristite veze, konfiguracije pokretanja, predloške cjevovoda i jedinične testove kao prvoklasne metapodatkovne objekte pohranjene u Git uz definicije cjevovoda.

Ugrađena sljedivost podataka

Svaka transformacija bilježi ulaze, izlaze i mapiranja polja tako da analitičari mogu pratiti stupac natrag do njegovih izvornih datoteka ili tablica kroz složene višestupanjske radne procese.

Zašto pokrenuti Apache Hop na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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