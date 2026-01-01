Apache Hop (Hop Orchestration Platform) je projekt integracije i orkestracije podataka otvorenog koda, inkubiran i diplomirao u Apache Software Foundationu kao moderni nasljednik Pentaho Data Integrationa (Kettle). Omogućuje inženjerima podataka vizualno dizajniranje cjevovoda i radnih tokova koji premještaju i transformiraju podatke kroz datoteke, baze podataka, redove poruka, skladišta u oblaku i SaaS API-je bez pisanja prilagođenog koda.

Ovaj predložak implementira Hop Web, verziju Hop GUI-ja temeljenu na pregledniku koja radi na Apache Tomcatu. Samostalno hostiranje Hopa na vašem vlastitom VPS-u čuva svaki niz za povezivanje, vjerodajnicu i među-skup podataka na infrastrukturi koju vi kontrolirate, bez naknada po korisniku, po cjevovodu ili po volumenu redaka uobičajenih za komercijalne ETL platforme.