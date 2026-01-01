Postavite Apache Hop jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Vizualna platforma za orkestraciju podataka otvorenog koda za dizajniranje cjevovoda i radnih tokova koji se pokreću bilo gdje.
Odaberite VPS plan za Apache Hop
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Apache Hop
Apache Hop (Hop Orchestration Platform) je projekt integracije i orkestracije podataka otvorenog koda, inkubiran i diplomirao u Apache Software Foundationu kao moderni nasljednik Pentaho Data Integrationa (Kettle). Omogućuje inženjerima podataka vizualno dizajniranje cjevovoda i radnih tokova koji premještaju i transformiraju podatke kroz datoteke, baze podataka, redove poruka, skladišta u oblaku i SaaS API-je bez pisanja prilagođenog koda.
Ovaj predložak implementira Hop Web, verziju Hop GUI-ja temeljenu na pregledniku koja radi na Apache Tomcatu. Samostalno hostiranje Hopa na vašem vlastitom VPS-u čuva svaki niz za povezivanje, vjerodajnicu i među-skup podataka na infrastrukturi koju vi kontrolirate, bez naknada po korisniku, po cjevovodu ili po volumenu redaka uobičajenih za komercijalne ETL platforme.
Apache Hop ključne značajke
Vizualni dizajner protočne linije
Editor povuci-i-ispusti s više od 200 transformacija i akcija koje obuhvaćaju datoteke, baze podataka, API-je, redove poruka i provjere kvalitete podataka — nije potrebna Java ili Python za izgradnju produkcijskih cjevovoda.
GUI temeljen na pregledniku
Isto Hop GUI iskustvo kao i desktop klijent, isporučeno putem Tomcata tako da timovi mogu dizajnirati cjevovode iz bilo kojeg preglednika bez lokalnih Java instalacija.
Izvršavanje neovisno o pogonu
Dizajnirajte jednom i pokrenite cjevovode na izvornom Hop engineu, Apache Sparku, Apache Flinku ili Google Cloud Dataflowu putem apstrakcije Apache Beam runnera.
Radni tokovi vođeni metapodacima
Ponovno koristite veze, konfiguracije pokretanja, predloške cjevovoda i jedinične testove kao prvoklasne metapodatkovne objekte pohranjene u Git uz definicije cjevovoda.
Ugrađena sljedivost podataka
Svaka transformacija bilježi ulaze, izlaze i mapiranja polja tako da analitičari mogu pratiti stupac natrag do njegovih izvornih datoteka ili tablica kroz složene višestupanjske radne procese.
Zašto pokrenuti Apache Hop na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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