Postavite Indico jednim klikom.
Sustav za upravljanje konferencijama i događajima otvorenog koda, izgrađen u CERN-u za akademske i znanstvene zajednice.
Odaberite VPS plan za Indico
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Indico
Indico je platforma za upravljanje događajima bogata značajkama, stvorena u CERN-u — rodnom mjestu Weba — za koordinaciju svega, od malih seminara do globalnih znanstvenih konferencija s tisućama sudionika. Obrađuje predaju sažetaka i recenziju, višestruke programe, zbornike radova, rezervacije soba, registraciju, plaćanje i ispis bedževa u jednom integriranom sustavu.
Samostalno hostiranje Indicoa na vašem VPS-u čuva osjetljive podatke sudionika, sažetke i akademske prijave na infrastrukturi koju kontrolirate, izbjegava SaaS naknade po događaju za velike konferencije i omogućuje vam prilagodbu tema, dodataka i autentifikacije kako bi odgovarali institucionalnim zahtjevima.
Indico ključne značajke
Upravljanje konferencijama
Planirajte višednevne konferencije s više staza, sa strukturiranim rasporedima, predsjedavajućima sesija i upravljanjem govornicima, dizajnirano za akademske događaje.
Sažeci i recenzija
Prikupljajte sažetke, dodijelite recenzente, pokrenite slijepe ili dvostruko slijepe procese recenzije i objavite zbornike bez alata trećih strana.
Rezervacija sobe
Upravljajte zajedničkim sobama za sastanke u cijeloj organizaciji s prikazima kalendara, ponavljajućim rezervacijama i tijekovima rada za odobravanje.
Registracija i plaćanje
Izradite prilagođene obrasce za registraciju s kodovima za popust, ograničenjima kapaciteta i integracijama plaćanja za prodaju ulaznica i smještaj.
Plugins i SSO
Proširite Indico s dodacima za Zoom, OAuth, SAML, LDAP i Shibboleth za integraciju s postojećim institucionalnim pružateljima identiteta.
CERN-ovska ljestvica
Izgrađen za pokretanje cijelog CERN-ovog kalendara događaja, Indico se skalira od jednog seminara do konferencija s tisućama sudionika.
Zašto pokrenuti Indico na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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