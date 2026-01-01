Indico je platforma za upravljanje događajima bogata značajkama, stvorena u CERN-u — rodnom mjestu Weba — za koordinaciju svega, od malih seminara do globalnih znanstvenih konferencija s tisućama sudionika. Obrađuje predaju sažetaka i recenziju, višestruke programe, zbornike radova, rezervacije soba, registraciju, plaćanje i ispis bedževa u jednom integriranom sustavu.

Samostalno hostiranje Indicoa na vašem VPS-u čuva osjetljive podatke sudionika, sažetke i akademske prijave na infrastrukturi koju kontrolirate, izbjegava SaaS naknade po događaju za velike konferencije i omogućuje vam prilagodbu tema, dodataka i autentifikacije kako bi odgovarali institucionalnim zahtjevima.