Spliit je samostalno hostana alternativa za Splitwise koja omogućuje grupama prijatelja, sustanara ili putnika praćenje zajedničkih troškova i izračunavanje tko kome što duguje. Kreirajte grupu, dodajte troškove kako nastaju, a Spliit automatski izračunava stanje — nije potreban račun za sudionike, samo podijelite poveznicu.

Samostalno hostanje Spliita znači da vaši financijski podaci — tko je što potrošio, s kim i na što — nikada ne idu na poslužitelj treće strane niti se koriste za oglašavanje. Nema pretplatničkih razina, nema zaključanih premium značajki i nema briga o prenosivosti podataka: vaša instanca, vaši podaci, vaša kontrola.