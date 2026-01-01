Postavite Spliit instalacijom jednim klikom.
Besplatna, otvorenog koda aplikacija za podjelu troškova za grupe — pratite zajedničke troškove i podmirite račune bez pretplata.
Odaberite VPS plan za Spliit
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Spliit
Spliit je samostalno hostana alternativa za Splitwise koja omogućuje grupama prijatelja, sustanara ili putnika praćenje zajedničkih troškova i izračunavanje tko kome što duguje. Kreirajte grupu, dodajte troškove kako nastaju, a Spliit automatski izračunava stanje — nije potreban račun za sudionike, samo podijelite poveznicu.
Samostalno hostanje Spliita znači da vaši financijski podaci — tko je što potrošio, s kim i na što — nikada ne idu na poslužitelj treće strane niti se koriste za oglašavanje. Nema pretplatničkih razina, nema zaključanih premium značajki i nema briga o prenosivosti podataka: vaša instanca, vaši podaci, vaša kontrola.
Spliit ključne značajke
Nije potreban račun
Podijelite poveznicu grupe i svatko može odmah dodati ili pregledati troškove — nije potrebna registracija niti provjera e-pošte za sudionike.
Automatski izračun salda
Spliit izračunava tko kome duguje nakon svakog troška, minimizirajući broj transakcija potrebnih za podmirenje grupe.
Skeniranje računa
Fotografirajte račun i Spliit automatski izdvaja iznos, ubrzavajući unos troškova bez ručnog unosa.
Neravnomjerno dijeljenje troškova
Podijelite troškove prema točnim iznosima, postocima ili udjelima — ne samo jednako — za situacije u kojima jedna osoba koristi više od drugih.
Kategorije troškova i pretraživanje
Označite troškove po kategorijama i filtrirajte povijest kako biste brzo pronašli bilo koju transakciju unutar dugotrajnih grupa.
Zašto pokrenuti Spliit na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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