Postavite Cloudflared instalacijom jednim klikom.
Cloudflare Tunnel daemon koji sigurno izlaže usluge internetu bez otvaranja portova vatrozida.
Odaberite VPS plan za Cloudflared
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Cloudflared
Cloudflared je klijentski demon za Cloudflare Tunnel, stvarajući samo odlazne šifrirane veze s vašeg VPS-a na Cloudflareovu rubnu mrežu. Preusmjeravanjem cjelokupnog prometa kroz Cloudflare prije nego što stigne do vašeg izvora, dobivate ugrađenu DDoS zaštitu i WAF pokrivenost bez otvaranja ulaznih portova vatrozida ili izlaganja IP adrese vašeg poslužitelja.
Samostalno hostanje Cloudflared demona na VPS-u pruža stabilan, uvijek aktivan tunel koji nije podložan ograničenjima pouzdanosti kućnih internetskih veza. Vaši Cloudflare tokeni i konfiguracija tunela pohranjeni su na infrastrukturi koju vi kontrolirate, a uključeno web sučelje čini početno postavljanje i tekuće upravljanje jednostavnim bez korištenja naredbenog retka.
Cloudflared ključne značajke
Nisu potrebni ulazni portovi
Sve veze se uspostavljaju iz vašeg poslužitelja prema van, eliminirajući potrebu za otvaranjem pravila vatrozida ili konfiguriranjem NAT prosljeđivanja portova.
Zaštita izvornog IP-a
Promet dolazi do vašeg poslužitelja samo putem Cloudflarea, skrivajući vašu VPS IP adresu od skenera i pokušaja izravnih napada.
Ugrađena DDoS zaštita
Cloudflare apsorbira volumetrijske napade na rubu prije nego što bilo kakav promet dosegne vaš izvorni poslužitelj.
Zero Trust integracija
Povežite tunele s Cloudflare Accessom kako biste nametnuli autentifikaciju temeljenu na identitetu na bilo kojoj internoj usluzi bez VPN-a.
Web-bazirana konfiguracija
Upravljajte tokenima tunela i rutama putem uključenog web sučelja bez korištenja naredbenog retka.
Zašto pokrenuti Cloudflared na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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