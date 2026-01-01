Cloudflared je klijentski demon za Cloudflare Tunnel, stvarajući samo odlazne šifrirane veze s vašeg VPS-a na Cloudflareovu rubnu mrežu. Preusmjeravanjem cjelokupnog prometa kroz Cloudflare prije nego što stigne do vašeg izvora, dobivate ugrađenu DDoS zaštitu i WAF pokrivenost bez otvaranja ulaznih portova vatrozida ili izlaganja IP adrese vašeg poslužitelja.

Samostalno hostanje Cloudflared demona na VPS-u pruža stabilan, uvijek aktivan tunel koji nije podložan ograničenjima pouzdanosti kućnih internetskih veza. Vaši Cloudflare tokeni i konfiguracija tunela pohranjeni su na infrastrukturi koju vi kontrolirate, a uključeno web sučelje čini početno postavljanje i tekuće upravljanje jednostavnim bez korištenja naredbenog retka.