Postavite Harness instalacijom jednim klikom.
Cjelovita razvojna platforma koja kombinira Git hosting, CI/CD cjevovode i razvojna okruženja u oblaku u jednom alatu.
Odaberite VPS plan za Harness
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Harness
Harness Open Source je sveobuhvatna DevOps platforma koja objedinjuje upravljanje izvornim kodom, automatizirane CI/CD cjevovode, hostana razvojna okruženja (Gitspaces) i registre artefakata u jedno rješenje. Kao evolucija Drone CI-ja, nadilazi kontinuiranu integraciju kako bi isporučio potpunu platformu za isporuku softvera pod licencom Apache 2.0.
Samostalno hostanje Harnessa na vašem VPS-u daje vam neograničene minute izrade, pohranu artefakata i članove tima po fiksnoj cijeni, uz potpuno vlasništvo nad izvornim kodom i podacima cjevovoda. Bez prigušivanja, bez cijena po korisniku i bez zaključavanja dobavljača — samo potpuno opremljena DevOps platforma koja radi na hardveru koji vi kontrolirate.
Harness ključne značajke
Integrirani SCM
Hostirajte Git repozitorije s potpunim tijekovima rada za commit, branch, merge i pull request, uz pregled koda, zaštitu grana i skeniranje tajni.
Spreman za produkciju CI/CD
Izgradite, testirajte i implementirajte bilo koji jezik ili okvir s kontejneriziranim koracima cjevovoda, stotinama predložaka za višekratnu upotrebu i migracijom jednim klikom iz GitHub Actionsa, GitLab CI-ja i CircleCI-ja.
Gitspaces razvojna okruženja
Omogućite programerima trenutno spremna, unaprijed konfigurirana cloud razvojna okruženja dostupna iz VS Code-a, JetBrains-a ili preglednika — u potpunosti eliminirajući vrijeme postavljanja.
Registar artefakata
Pohranite i posredujte Docker slike, Helm grafikone i prilagođene pakete u ugrađenom registru s uzvodnim predmemoriranjem za ubrzavanje izrada i smanjenje vanjskih ovisnosti.
Sigurnosno skeniranje
Automatski otkrijte tajne i ranjivosti u kodu i ovisnostima prije nego što dođu u produkciju, provodeći provjere kvalitete kao dio svakog pokretanja cjevovoda.
Zašto pokrenuti Harness na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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