Harness Open Source je sveobuhvatna DevOps platforma koja objedinjuje upravljanje izvornim kodom, automatizirane CI/CD cjevovode, hostana razvojna okruženja (Gitspaces) i registre artefakata u jedno rješenje. Kao evolucija Drone CI-ja, nadilazi kontinuiranu integraciju kako bi isporučio potpunu platformu za isporuku softvera pod licencom Apache 2.0.

Samostalno hostanje Harnessa na vašem VPS-u daje vam neograničene minute izrade, pohranu artefakata i članove tima po fiksnoj cijeni, uz potpuno vlasništvo nad izvornim kodom i podacima cjevovoda. Bez prigušivanja, bez cijena po korisniku i bez zaključavanja dobavljača — samo potpuno opremljena DevOps platforma koja radi na hardveru koji vi kontrolirate.