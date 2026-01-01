Do 69% popusta za ImmuDB

Postavite ImmuDB instalacijom jednim klikom.

Nepromjenjiva, otporna na neovlašteno mijenjanje baza podataka s kriptografskom provjerom za provjerljiv integritet podataka.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite ImmuDB instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za ImmuDB

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz ImmuDB

ImmuDB je nepromjenjiva baza podataka otvorenog koda napisana u Go-u koja čuva potpunu povijest svih promjena podataka. Svaki zapis je kriptografski provjeren, što onemogućuje izmjenu ili brisanje zapisa bez detekcije — pružajući vam revizorski trag otporan na neovlašteno mijenjanje po dizajnu.

ImmuDB, koji se može implementirati kao samostalni poslužitelj, podržava podatkovne modele ključ-vrijednost, SQL i dokumente te dolazi s ugrađenom web konzolom za pregledavanje podataka i upravljanje korisnicima. Samostalno hostiranje stavlja potpunu kontrolu nad osjetljivim revizorskim zapisima, evidencijama usklađenosti i poviješću transakcija na vašu vlastitu infrastrukturu bez vanjskih ovisnosti.

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Što možete izgraditi uz {name}

ImmuDB ključne značajke

Pohrana s dokazom neovlaštenog mijenjanja

Svaki zapis je povezan putem kriptografskih hashova, tako da je svaka izmjena ili brisanje odmah prepoznatljiva klijentima ili revizorima.

Višemodelna podrška

Upitajte podatke koristeći sučelja ključ-vrijednost, SQL ili dokumentna — sva dijeleći isti nepromjenjivi pogon za pohranu bez migracija sheme između modela.

Ugrađena web konzola

Integrirano web sučelje na portu 8080 omogućuje vam istraživanje baza podataka, pokretanje SQL upita i upravljanje korisnicima bez instaliranja dodatnih alata.

Kriptografska provjera

Klijenti mogu neovisno provjeriti integritet bilo koje vrijednosti koju pročitaju koristeći dokaze Merkleovog stabla, eliminirajući potrebu da slijepo vjeruju poslužitelju.

Potpuna povijest revizije

Sve verzije svakog ključa trajno se zadržavaju, čime se timovima za usklađenost i revizorima pruža potpun, provjerljiv lanac skrbništva za svaku podatkovnu točku.

Zašto pokrenuti ImmuDB na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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