Postavite ImmuDB instalacijom jednim klikom.
Nepromjenjiva, otporna na neovlašteno mijenjanje baza podataka s kriptografskom provjerom za provjerljiv integritet podataka.
Odaberite VPS plan za ImmuDB
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz ImmuDB
ImmuDB je nepromjenjiva baza podataka otvorenog koda napisana u Go-u koja čuva potpunu povijest svih promjena podataka. Svaki zapis je kriptografski provjeren, što onemogućuje izmjenu ili brisanje zapisa bez detekcije — pružajući vam revizorski trag otporan na neovlašteno mijenjanje po dizajnu.
ImmuDB, koji se može implementirati kao samostalni poslužitelj, podržava podatkovne modele ključ-vrijednost, SQL i dokumente te dolazi s ugrađenom web konzolom za pregledavanje podataka i upravljanje korisnicima. Samostalno hostiranje stavlja potpunu kontrolu nad osjetljivim revizorskim zapisima, evidencijama usklađenosti i poviješću transakcija na vašu vlastitu infrastrukturu bez vanjskih ovisnosti.
ImmuDB ključne značajke
Pohrana s dokazom neovlaštenog mijenjanja
Svaki zapis je povezan putem kriptografskih hashova, tako da je svaka izmjena ili brisanje odmah prepoznatljiva klijentima ili revizorima.
Višemodelna podrška
Upitajte podatke koristeći sučelja ključ-vrijednost, SQL ili dokumentna — sva dijeleći isti nepromjenjivi pogon za pohranu bez migracija sheme između modela.
Ugrađena web konzola
Integrirano web sučelje na portu 8080 omogućuje vam istraživanje baza podataka, pokretanje SQL upita i upravljanje korisnicima bez instaliranja dodatnih alata.
Kriptografska provjera
Klijenti mogu neovisno provjeriti integritet bilo koje vrijednosti koju pročitaju koristeći dokaze Merkleovog stabla, eliminirajući potrebu da slijepo vjeruju poslužitelju.
Potpuna povijest revizije
Sve verzije svakog ključa trajno se zadržavaju, čime se timovima za usklađenost i revizorima pruža potpun, provjerljiv lanac skrbništva za svaku podatkovnu točku.
Zašto pokrenuti ImmuDB na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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