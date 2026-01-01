ImmuDB je nepromjenjiva baza podataka otvorenog koda napisana u Go-u koja čuva potpunu povijest svih promjena podataka. Svaki zapis je kriptografski provjeren, što onemogućuje izmjenu ili brisanje zapisa bez detekcije — pružajući vam revizorski trag otporan na neovlašteno mijenjanje po dizajnu.

ImmuDB, koji se može implementirati kao samostalni poslužitelj, podržava podatkovne modele ključ-vrijednost, SQL i dokumente te dolazi s ugrađenom web konzolom za pregledavanje podataka i upravljanje korisnicima. Samostalno hostiranje stavlja potpunu kontrolu nad osjetljivim revizorskim zapisima, evidencijama usklađenosti i poviješću transakcija na vašu vlastitu infrastrukturu bez vanjskih ovisnosti.