Postavite OpenCloud instalacijom jednim klikom.
Platforma otvorenog koda za sinkronizaciju, dijeljenje i suradnju datoteka — suverena alternativa za Nextcloud i Google Drive.
Odaberite VPS plan za OpenCloud
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz OpenCloud
OpenCloud je moderna platforma otvorenog koda za sinkronizaciju datoteka, dijeljenje i timsku suradnju. Izgrađena u Go-u za performanse i minimalnu potrošnju resursa, pruža iskustvo privatne pohrane u oblaku bez oslanjanja na usluge trećih strana ili infrastrukturu dobavljača. Za razliku od starijih rješenja za sinkronizaciju datoteka, OpenCloud uključuje ugrađeni pružatelj identiteta tako da radi kao jedan kontejner bez potrebe za vanjskom bazom podataka ili LDAP poslužiteljem.
Samostalno hostiranje OpenClouda na vašem vlastitom VPS-u daje vam potpunu suverenost nad vašim datotekama i podacima o suradnji. Dokumenti, fotografije, dijeljene mape i korisnički računi svi ostaju na infrastrukturi koju vi kontrolirate — bez ograničenja pohrane nametnutih platformom i bez pretplate vezane uz vaš pristup podacima.
OpenCloud ključne značajke
Jednokontejnersko postavljanje
Ugrađeno upravljanje identitetom znači da se OpenCloud implementira kao jedan spremnik bez potrebe za vanjskom bazom podataka ili LDAP poslužiteljem.
Sinkronizacija i dijeljenje datoteka
Sinkronizirajte datoteke između stolnih i mobilnih klijenata te dijelite mape ili pojedinačne datoteke s detaljnim kontrolama dopuštenja.
WebDAV i CalDAV pristup
Montirajte svoju pohranu kao mrežni pogon putem WebDAV-a i upravljajte kalendarima i kontaktima putem CalDAV i CardDAV protokola.
Stolni i mobilni klijenti
Službeni klijenti za sinkronizaciju za Windows, macOS, Linux, iOS i Android čuvaju datoteke dostupnima na svim vašim uređajima.
Collabora Office integracija
Dodajte Collabora Online kako biste omogućili uređivanje dokumenata, proračunskih tablica i prezentacija putem preglednika, bez napuštanja upravitelja datoteka.
Granularne politike lozinki
Primijenite minimalnu duljinu, zahtjeve za vrstu znakova i popis zabranjenih lozinki za ispunjavanje sigurnosnih standarda organizacije.
Zašto pokrenuti OpenCloud na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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