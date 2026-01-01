OpenCloud je moderna platforma otvorenog koda za sinkronizaciju datoteka, dijeljenje i timsku suradnju. Izgrađena u Go-u za performanse i minimalnu potrošnju resursa, pruža iskustvo privatne pohrane u oblaku bez oslanjanja na usluge trećih strana ili infrastrukturu dobavljača. Za razliku od starijih rješenja za sinkronizaciju datoteka, OpenCloud uključuje ugrađeni pružatelj identiteta tako da radi kao jedan kontejner bez potrebe za vanjskom bazom podataka ili LDAP poslužiteljem.

Samostalno hostiranje OpenClouda na vašem vlastitom VPS-u daje vam potpunu suverenost nad vašim datotekama i podacima o suradnji. Dokumenti, fotografije, dijeljene mape i korisnički računi svi ostaju na infrastrukturi koju vi kontrolirate — bez ograničenja pohrane nametnutih platformom i bez pretplate vezane uz vaš pristup podacima.