Heimdall je namjenski izrađena nadzorna ploča aplikacija koja zamjenjuje pretrpane oznake preglednika čistim, vizualnim sučeljem za pristup svim vašim web aplikacijama i uslugama. Podržava poboljšane integracije s popularnim samostalno hostiranim alatima kao što su Sonarr, Radarr i SABnzbd, prikazujući statistiku uživo izravno na pločicama nadzorne ploče tako da možete pratiti stanje usluge na prvi pogled.

Samostalno hostiranje Heimdalla na vlastitom VPS-u daje vam trajnu, uvijek dostupnu početnu stranicu dostupnu s bilo kojeg uređaja, bez vanjskih ovisnosti i potpunu kontrolu nad izgledom vaše nadzorne ploče, temama i API integracijama.