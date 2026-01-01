Postavite Heimdall jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Elegantna nadzorna ploča aplikacije za centralizirani pristup svim vašim web uslugama i samostalno hostiranim aplikacijama.
Odaberite VPS plan za Heimdall
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Heimdall
Heimdall je namjenski izrađena nadzorna ploča aplikacija koja zamjenjuje pretrpane oznake preglednika čistim, vizualnim sučeljem za pristup svim vašim web aplikacijama i uslugama. Podržava poboljšane integracije s popularnim samostalno hostiranim alatima kao što su Sonarr, Radarr i SABnzbd, prikazujući statistiku uživo izravno na pločicama nadzorne ploče tako da možete pratiti stanje usluge na prvi pogled.
Samostalno hostiranje Heimdalla na vlastitom VPS-u daje vam trajnu, uvijek dostupnu početnu stranicu dostupnu s bilo kojeg uređaja, bez vanjskih ovisnosti i potpunu kontrolu nad izgledom vaše nadzorne ploče, temama i API integracijama.
Heimdall ključne značajke
Statistike usluge uživo
Poboljšane integracije sa Sonarr, Radarr, NZBGet i ostalima prikazuju statistiku u stvarnom vremenu izravno na pločicama nadzorne ploče.
Ugrađeno pretraživanje
Integrirana traka za pretraživanje podržava Google, Bing i DuckDuckGo, čineći Heimdall moćnom početnom stranicom preglednika.
Automatsko prepoznavanje ikona
Automatski popunjava ikone i boje za prepoznate Foundation aplikacije, čime se smanjuje ručni napor konfiguracije.
Višekorisnička podrška
Svaki korisnik dobiva vlastitu konfiguraciju nadzorne ploče, prikladnu za zajedničke kućne laboratorije i timska okruženja.
Filtriranje po oznakama
Organizirajte velike zbirke aplikacija s oznakama za brzo filtriranje i navigaciju kroz kategorije usluga.
Zašto pokrenuti Heimdall na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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