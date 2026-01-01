Postavite MeTube instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostano web sučelje za preuzimanje videozapisa s YouTubea i više od 1.000 drugih stranica putem yt-dlp-a.
Odaberite VPS plan za MeTube
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz MeTube
MeTube je web sučelje za yt-dlp koje vam omogućuje preuzimanje videozapisa s YouTubea i preko 1.000 drugih platformi s bilo kojeg uređaja bez instaliranja softvera. Podržava odabir kvalitete do 4K, izdvajanje samo zvuka u MP3, preuzimanja popisa za reprodukciju i kanala te red čekanja za preuzimanje u stvarnom vremenu s praćenjem napretka — sve iz čistog sučelja prilagođenog mobilnim uređajima.
Samostalno hostiranje MeTubea na vašem VPS-u znači da se preuzimanja izvode brzinom podatkovnog centra, datoteke se pohranjuju na strani poslužitelja za kasnije dohvaćanje, a usluga nastavlja raditi kako se platforme mijenjaju — neovisno o proširenjima preglednika koja se kvare ili komercijalnim alatima za preuzimanje koji nameću ograničenja kvalitete i zahtijevaju račune.
MeTube ključne značajke
1.000+ podržanih stranica
Preuzmite s YouTubea, Vimea, Twitcha, SoundClouda i preko tisuću drugih video i audio platformi.
Kvaliteta do 4K
Odaberite točnu rezoluciju i format koji trebate, uključujući izdvajanje samo zvuka u MP3 ili druge formate.
Preuzimanja popisa za reprodukciju
Stavite cijelu playlistu ili kanal u red čekanja za skupno preuzimanje i neka ga server obrađuje u pozadini.
Pristup putem preglednika
Nije potreban klijentski softver — upravljajte preuzimanjima s bilo kojeg telefona, tableta ili računala putem web preglednika.
Brzine preuzimanja podatkovnog centra
Preuzimanja se izvode na vašem VPS-u uz punu propusnost poslužitelja, oslobađajući vaš lokalni uređaj i internetsku vezu.
Zašto pokrenuti MeTube na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.