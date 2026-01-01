MeTube je web sučelje za yt-dlp koje vam omogućuje preuzimanje videozapisa s YouTubea i preko 1.000 drugih platformi s bilo kojeg uređaja bez instaliranja softvera. Podržava odabir kvalitete do 4K, izdvajanje samo zvuka u MP3, preuzimanja popisa za reprodukciju i kanala te red čekanja za preuzimanje u stvarnom vremenu s praćenjem napretka — sve iz čistog sučelja prilagođenog mobilnim uređajima.

Samostalno hostiranje MeTubea na vašem VPS-u znači da se preuzimanja izvode brzinom podatkovnog centra, datoteke se pohranjuju na strani poslužitelja za kasnije dohvaćanje, a usluga nastavlja raditi kako se platforme mijenjaju — neovisno o proširenjima preglednika koja se kvare ili komercijalnim alatima za preuzimanje koji nameću ograničenja kvalitete i zahtijevaju račune.