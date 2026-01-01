Postavite Chevereto instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostirana platforma za dijeljenje slika i videozapisa za izgradnju vlastite medijske zajednice u stilu Imgura ili Flickra.
Odaberite VPS plan za Chevereto
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Chevereto
Chevereto je zrela platforma za hosting slika i videozapisa s vlastitim poslužiteljem kojoj zajednice vjeruju od 2007. godine. Pruža sve što je potrebno za pokretanje potpuno opremljene stranice za dijeljenje medija — registraciju korisnika, profile, dvofaktorsku autentifikaciju, naprednu organizaciju medija putem kategorija, oznaka i albuma, plus detaljne kontrole privatnosti po učitavanju za javni, privatni ili lozinkom zaštićeni sadržaj.
Pokretanje Chevereta na vlastitom VPS-u drži svako učitavanje, korisnički račun i tok prihoda pod vašom potpunom kontrolom bez naknada po slici ili ograničenja sadržaja. Ovaj predložak objedinjuje Chevereto s MariaDB-om za metapodatke sadržaja i Redisom za brzo pohranjivanje sesija i predmemorije, dok Traefik automatski obrađuje HTTPS usmjeravanje tako da je platforma spremna prihvatiti svoje prvo učitavanje za nekoliko minuta.
Chevereto ključne značajke
Dijeljenje slika i videozapisa
Ugošćujte slike i videozapise s minijaturama, ugrađenim playerima i izravnim poveznicama spremnima za dijeljenje na bilo kojoj platformi.
Albumi i oznake
Organizirajte sadržaj u albume i kategorizirajte prijenose s oznakama kako bi posjetitelji mogli pregledavati i pretraživati rastuću medijsku knjižnicu.
Korisnički računi i uloge
Registrirani korisnici dobivaju profile, dvofaktorsku autentifikaciju i dopuštenja temeljena na ulogama kojima se upravlja putem administratorske ploče.
Kontrole privatnosti
Postavke privatnosti prilikom prijenosa omogućuju vlasnicima da sadržaj označe javnim, privatnim ili zaštićenim lozinkom kako bi odgovarao bilo kojem scenariju dijeljenja.
Višejezično sučelje
Pokrenite zajednicu na bilo kojem od 30+ podržanih jezika bez instaliranja dodatnih paketa ili tema.
Zašto pokrenuti Chevereto na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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