Chevereto je zrela platforma za hosting slika i videozapisa s vlastitim poslužiteljem kojoj zajednice vjeruju od 2007. godine. Pruža sve što je potrebno za pokretanje potpuno opremljene stranice za dijeljenje medija — registraciju korisnika, profile, dvofaktorsku autentifikaciju, naprednu organizaciju medija putem kategorija, oznaka i albuma, plus detaljne kontrole privatnosti po učitavanju za javni, privatni ili lozinkom zaštićeni sadržaj.

Pokretanje Chevereta na vlastitom VPS-u drži svako učitavanje, korisnički račun i tok prihoda pod vašom potpunom kontrolom bez naknada po slici ili ograničenja sadržaja. Ovaj predložak objedinjuje Chevereto s MariaDB-om za metapodatke sadržaja i Redisom za brzo pohranjivanje sesija i predmemorije, dok Traefik automatski obrađuje HTTPS usmjeravanje tako da je platforma spremna prihvatiti svoje prvo učitavanje za nekoliko minuta.