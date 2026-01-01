Postavite ChartDB jednim klikom.
Uređivač dijagrama baze podataka otvorenog koda koji trenutno vizualizira bilo koju shemu iz jednog SQL upita, nisu potrebni pohranjeni podaci za prijavu.
Odaberite VPS plan za ChartDB
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz ChartDB
ChartDB je uređivač dijagrama baze podataka temeljen na pregledniku koji omogućuje developerima i DBA-ima vizualizaciju bilo koje sheme baze podataka bez izravnog povezivanja alata s njihovom bazom podataka. Jedan "Smart Query" — SQL naredba koju pokrećete u vlastitom klijentu — vraća metapodatke sheme kao JSON. Zalijepite ga u ChartDB i on odmah generira potpuni interaktivni ERD, bez računa, bez pohranjenih vjerodajnica i bez lozinke baze podataka koja ikada napušta vaš terminal.
Značajka izvoza DDL-a pokretana umjetnom inteligencijom generira skripte za migraciju između dijalekata baze podataka, korisne za timove koji planiraju migracije između različitih baza podataka ili dokumentiraju promjene sheme za pregled. Samostalno hostiranje ChartDB-a čuva sve informacije o shemi unutar vaše vlastite infrastrukture, a ne u alatu treće strane u oblaku.
ChartDB ključne značajke
Uvoz Smart Query-ja
Zalijepite rezultat jednog SQL upita za trenutačno generiranje potpunog ERD-a — nije potrebna izravna veza s bazom podataka niti pohranjeni podaci za prijavu.
AI DDL izvoz
Generirajte SQL migracijske skripte između dijalekata baza podataka, pomažući timovima planirati migracije između različitih baza podataka ili izraditi dokumentaciju sheme.
Podrška za 10+ baza podataka
Radi s PostgreSQL-om, MySQL-om, SQL Serverom, MariaDB-om, SQLite-om, CockroachDB-om, ClickHouse-om, Supabase-om i mnogim drugima odmah po instalaciji.
Interaktivni uređivač
Anotirajte, preuredite i doradite dijagrame pomoću sučelja povuci-i-ispusti, dizajniranog za složene sheme s više tablica.
Više formata za izvoz
Izvezite dijagrame kao SQL, DBML, JSON, PNG, JPG ili SVG za dokumentaciju, dijeljenje ili integraciju s drugim alatima.
Zašto pokrenuti ChartDB na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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