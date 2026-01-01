ChartDB je uređivač dijagrama baze podataka temeljen na pregledniku koji omogućuje developerima i DBA-ima vizualizaciju bilo koje sheme baze podataka bez izravnog povezivanja alata s njihovom bazom podataka. Jedan "Smart Query" — SQL naredba koju pokrećete u vlastitom klijentu — vraća metapodatke sheme kao JSON. Zalijepite ga u ChartDB i on odmah generira potpuni interaktivni ERD, bez računa, bez pohranjenih vjerodajnica i bez lozinke baze podataka koja ikada napušta vaš terminal.

Značajka izvoza DDL-a pokretana umjetnom inteligencijom generira skripte za migraciju između dijalekata baze podataka, korisne za timove koji planiraju migracije između različitih baza podataka ili dokumentiraju promjene sheme za pregled. Samostalno hostiranje ChartDB-a čuva sve informacije o shemi unutar vaše vlastite infrastrukture, a ne u alatu treće strane u oblaku.