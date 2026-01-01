Postavite Copyparty instalacijom jednim klikom.
Prijenosni poslužitelj datoteka s HTTP, WebDAV, SFTP i FTP pristupom, nastavljivim prijenosima i bez ovisnosti o bazi podataka.
Odaberite VPS plan za Copyparty
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Copyparty
Copyparty je samostalno hostiran poslužitelj datoteka koji objedinjuje izniman broj mogućnosti u jedan kontejner bez vanjske baze podataka. On poslužuje datoteke putem HTTP-a, WebDAV-a, SFTP-a, FTP-a i TFTP-a istovremeno, podržava djelomične nastavive prijenose koji preživljavaju prekinute veze te uključuje potpunu medijsku biblioteku sa sličicama, reprodukcijom zvuka i pretraživanjem cijelog teksta.
Samostalno hostiranje Copypartyja na vašem vlastitom VPS-u daje vam privatnu platformu za dijeljenje datoteka koja radi s bilo kojim standardnim klijentom — od preglednika do Windows Explorera do FileZille — bez zaključavanja dobavljača ili ponavljajućih naknada za pohranu. Budući da sve radi u jednom kontejneru s podacima pohranjenim izravno na datotečnom sustavu, sigurnosne kopije i migracije su jednostavne.
Copyparty ključne značajke
Višeprotokolni pristup
Poslužujte datoteke istovremeno putem HTTP-a, WebDAV-a, SFTP-a, FTP-a i TFTP-a tako da se svaki klijent — preglednik, upravitelj datoteka ili CLI alat — povezuje koristeći svoj izvorni protokol.
Nastavljivi prijenosi
Podrška za dijeljeni prijenos omogućuje velikim prijenosima datoteka automatsko nastavljanje nakon prekida mreže bez ponovnog pokretanja od početka.
Ugrađena medijska knjižnica
Automatski generira sličice i izdvaja metapodatke za audio i video datoteke, pretvarajući vaš poslužitelj datoteka u preglednu medijsku kolekciju.
Deduplikacija datoteka
Deduplikacija temeljena na hashiranju otkriva identične datoteke prilikom prijenosa i pohranjuje samo jednu kopiju, štedeći prostor na disku bez ikakvog ručnog napora.
Nije potrebna baza podataka
Svi podaci nalaze se izravno na datotečnom sustavu — nema PostgreSQL-a, MySQL-a ili Redisa za upravljanje, sigurnosno kopiranje ili migraciju uz vaše datoteke.
Zašto pokrenuti Copyparty na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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