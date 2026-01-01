Do 69% popusta za Copyparty

Postavite Copyparty instalacijom jednim klikom.

Prijenosni poslužitelj datoteka s HTTP, WebDAV, SFTP i FTP pristupom, nastavljivim prijenosima i bez ovisnosti o bazi podataka.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49  /mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Copyparty instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Copyparty

69 % popusta
KVM 1
17,99 
5,49  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99 
7,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99 
10,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99 
21,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99 
5,49  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99 
7,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99 
10,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99 
21,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Copyparty

Copyparty je samostalno hostiran poslužitelj datoteka koji objedinjuje izniman broj mogućnosti u jedan kontejner bez vanjske baze podataka. On poslužuje datoteke putem HTTP-a, WebDAV-a, SFTP-a, FTP-a i TFTP-a istovremeno, podržava djelomične nastavive prijenose koji preživljavaju prekinute veze te uključuje potpunu medijsku biblioteku sa sličicama, reprodukcijom zvuka i pretraživanjem cijelog teksta.

Samostalno hostiranje Copypartyja na vašem vlastitom VPS-u daje vam privatnu platformu za dijeljenje datoteka koja radi s bilo kojim standardnim klijentom — od preglednika do Windows Explorera do FileZille — bez zaključavanja dobavljača ili ponavljajućih naknada za pohranu. Budući da sve radi u jednom kontejneru s podacima pohranjenim izravno na datotečnom sustavu, sigurnosne kopije i migracije su jednostavne.

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Što možete izgraditi uz {name}

Copyparty ključne značajke

Višeprotokolni pristup

Poslužujte datoteke istovremeno putem HTTP-a, WebDAV-a, SFTP-a, FTP-a i TFTP-a tako da se svaki klijent — preglednik, upravitelj datoteka ili CLI alat — povezuje koristeći svoj izvorni protokol.

Nastavljivi prijenosi

Podrška za dijeljeni prijenos omogućuje velikim prijenosima datoteka automatsko nastavljanje nakon prekida mreže bez ponovnog pokretanja od početka.

Ugrađena medijska knjižnica

Automatski generira sličice i izdvaja metapodatke za audio i video datoteke, pretvarajući vaš poslužitelj datoteka u preglednu medijsku kolekciju.

Deduplikacija datoteka

Deduplikacija temeljena na hashiranju otkriva identične datoteke prilikom prijenosa i pohranjuje samo jednu kopiju, štedeći prostor na disku bez ikakvog ručnog napora.

Nije potrebna baza podataka

Svi podaci nalaze se izravno na datotečnom sustavu — nema PostgreSQL-a, MySQL-a ili Redisa za upravljanje, sigurnosno kopiranje ili migraciju uz vaše datoteke.

Zašto pokrenuti Copyparty na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.

Maxim Shishkin
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