Copyparty je samostalno hostiran poslužitelj datoteka koji objedinjuje izniman broj mogućnosti u jedan kontejner bez vanjske baze podataka. On poslužuje datoteke putem HTTP-a, WebDAV-a, SFTP-a, FTP-a i TFTP-a istovremeno, podržava djelomične nastavive prijenose koji preživljavaju prekinute veze te uključuje potpunu medijsku biblioteku sa sličicama, reprodukcijom zvuka i pretraživanjem cijelog teksta.

Samostalno hostiranje Copypartyja na vašem vlastitom VPS-u daje vam privatnu platformu za dijeljenje datoteka koja radi s bilo kojim standardnim klijentom — od preglednika do Windows Explorera do FileZille — bez zaključavanja dobavljača ili ponavljajućih naknada za pohranu. Budući da sve radi u jednom kontejneru s podacima pohranjenim izravno na datotečnom sustavu, sigurnosne kopije i migracije su jednostavne.