bknd je open-source backend sustav koji objedinjuje modeliranje podataka, autentifikaciju, rukovanje medijima i primitive radnog tijeka u jednu laganu uslugu s integriranim administratorskim sučeljem. Izgrađen na web standardima, a ne na jednom runtimeu, radi bilo gdje, od Nodea i Buna do Cloudflare Workersa, Vercela i Deno Deploya, s pristupom temeljenim na adapterima za SQLite, LibSQL ili Postgres bez nametanja apstrakcija povrh vašeg drivera baze podataka.

Samostalno hostiranje bknd-a na vlastitom VPS-u zamjenjuje BaaS platforme zaključane za dobavljača poput Firebasea ili Supabasea prijenosnim backendom koji u potpunosti posjedujete. Nema naknada po zahtjevu, nema ograničenja redaka i nema iznenadnih cijena dok vaš projekt raste od prototipa do produkcije.