Postavite backend instalacijom jednim klikom.
Lagana alternativa Firebaseu koja objedinjuje bazu podataka, autentifikaciju, medije i administratorsko sučelje u jedan samostalno hostirani pozadinski sustav.
Odaberite VPS plan za bknd
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz bknd
bknd je open-source backend sustav koji objedinjuje modeliranje podataka, autentifikaciju, rukovanje medijima i primitive radnog tijeka u jednu laganu uslugu s integriranim administratorskim sučeljem. Izgrađen na web standardima, a ne na jednom runtimeu, radi bilo gdje, od Nodea i Buna do Cloudflare Workersa, Vercela i Deno Deploya, s pristupom temeljenim na adapterima za SQLite, LibSQL ili Postgres bez nametanja apstrakcija povrh vašeg drivera baze podataka.
Samostalno hostiranje bknd-a na vlastitom VPS-u zamjenjuje BaaS platforme zaključane za dobavljača poput Firebasea ili Supabasea prijenosnim backendom koji u potpunosti posjedujete. Nema naknada po zahtjevu, nema ograničenja redaka i nema iznenadnih cijena dok vaš projekt raste od prototipa do produkcije.
bknd ključne značajke
Vizualno modeliranje podataka
Definirajte entitete, polja i relacije putem administratorskog sučelja i dobijte trenutne REST krajnje točke plus tipizirani TypeScript SDK za svaku kolekciju.
Ugrađena autentifikacija
Prijava e-poštom i lozinkom, JWT tokeni, uloge i dopuštenja dolaze spremni za korištenje, zamjenjujući usluge identiteta trećih strana za većinu aplikacija.
Integrirano rukovanje medijima
Prenesite, pohranite i poslužite datoteke lokalno ili putem pružatelja usluga kompatibilnih sa S3, poput R2, Tigris i Minio, bez dodavanja zasebnog sustava za pohranu.
Automatizacija tijeka rada
Sastavite višestupanjske tokove koji reagiraju na promjene podataka, zakazuju poslove i pozivaju vanjske API-je izravno iz istog backend-a koji pokreće vašu aplikaciju.
Adapteri okvira
Adapteri za Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda i ostalo omogućuju vam ugradnju iste bknd instance unutar postojećeg front-end projekta.
Zašto pokrenuti bknd na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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