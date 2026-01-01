OMERO je platforma za upravljanje podacima Open Microscopy Environmenta, izgrađena za istraživačke laboratorije koji rade s višedimenzionalnim podacima bio-snimanja. Uvozi mikroskopske slike iz preko 150 vlasničkih formata datoteka putem Bio-Formata, pohranjuje ih u repozitorij koji se može pretraživati i poslužuje ih putem web preglednika koji obrađuje kanale, vremenske serije (time-lapse) i Z-snopove (Z-stacks) bez vlasničkog softvera.

Samostalno hostiranje OMERO-a na vašem VPS-u daje laboratorijskim grupama potpunu kontrolu nad sirovim slikovnim podacima, bilješkama i dozvolama pristupa, istovremeno objedinjujući pozadinski sustav (back end) OMERO.servera, prednji sustav (front end) OMERO.weba i PostgreSQL repozitorij u jednoj implementaciji.