Implementirajte OMERO instalacijom jednim klikom.
Platforma za upravljanje slikovnim podacima otvorenog koda za znanstvenu mikroskopiju s višedimenzionalnim web preglednikom.
Odaberite VPS plan za OMERO
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz OMERO
OMERO je platforma za upravljanje podacima Open Microscopy Environmenta, izgrađena za istraživačke laboratorije koji rade s višedimenzionalnim podacima bio-snimanja. Uvozi mikroskopske slike iz preko 150 vlasničkih formata datoteka putem Bio-Formata, pohranjuje ih u repozitorij koji se može pretraživati i poslužuje ih putem web preglednika koji obrađuje kanale, vremenske serije (time-lapse) i Z-snopove (Z-stacks) bez vlasničkog softvera.
Samostalno hostiranje OMERO-a na vašem VPS-u daje laboratorijskim grupama potpunu kontrolu nad sirovim slikovnim podacima, bilješkama i dozvolama pristupa, istovremeno objedinjujući pozadinski sustav (back end) OMERO.servera, prednji sustav (front end) OMERO.weba i PostgreSQL repozitorij u jednoj implementaciji.
OMERO ključne značajke
Višedimenzionalni preglednik
Pregledajte Z-snopove, sekvence s ubrzanim protokom vremena i višekanalne akvizicije izravno u pregledniku bez instaliranja softvera za stolnu mikroskopiju.
Uvoz Bio-Formats-a
Uvezite slike iz preko 150 vlasničkih mikroskopskih formata i sačuvajte izvorne metapodatke putem priložene Bio-Formats biblioteke.
Grupe i dozvole
Organizirajte istraživače u suradničke grupe s dozvolama samo za čitanje, čitanje-bilježenje ili čitanje i pisanje na dijeljenim skupovima podataka i projektima.
Anotacije i oznake
Priložite oznake, ocjene, komentare, parove ključ-vrijednost i privitke datoteka slikama kako bi eksperimentalni kontekst ostao povezan s neobrađenim podacima.
Skriptiranje i API-ji
Automatizirajte analitičke cjevovode putem Python, Java i MATLAB API-ja ili pokrenite OMERO.skripte na strani poslužitelja na cijelim skupovima podataka.
Zašto pokrenuti OMERO na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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