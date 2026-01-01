Do 69% popusta za Universal Media Server

Postavite Universal Media Server instalacijom jednim klikom.

Medijski poslužitelj otvorenog koda kompatibilan s DLNA za strujanje videozapisa, glazbe i fotografija na bilo koji kompatibilni TV, konzolu ili reproduktor.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Universal Media Server instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Universal Media Server

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Universal Media Server

Universal Media Server je medijski poslužitelj otvorenog koda, kompatibilan s DLNA-om, koji struji video, glazbu i fotografije na bilo koji kompatibilni uređaj za reprodukciju — uključujući pametne televizore, igraće konzole, Blu-ray playere i mobilne aplikacije. Obrađuje transkodiranje u hodu za formate koje ciljni uređaj ne podržava, koristeći FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth i VLC kao pozadinske procesore.

Ugrađeno web sučelje omogućuje vam konfiguriranje medijskih mapa, profila za transkodiranje i postavki povezanih uređaja iz bilo kojeg preglednika. Nije potrebna vanjska baza podataka — Universal Media Server pohranjuje svoju konfiguraciju lokalno i automatski gradi predmemorije metapodataka. Samostalno hostiranje na vašem VPS-u drži sav medijski promet pod vašom kontrolom.

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Što možete izgraditi uz {name}

Universal Media Server ključne značajke

DLNA i UPnP Streaming

Prenosi video, audio i slike na bilo koji DLNA ili UPnP-kompatibilan uređaj — pametne televizore, konzole, Blu-ray playere i mobilne aplikacije.

Transkodiranje u hodu

Automatski pretvara medije u format koji ciljani uređaj podržava koristeći FFmpeg, MEncoder, VLC i druge uključene transkodere.

Web upravljačko sučelje

Konfigurirajte medijske mape, profile uređaja i postavke transkodiranja iz administratorskog sučelja temeljenog na pregledniku bez pristupa naredbenom retku.

Sveobuhvatna podrška za formate

Podržava gotovo svaki video i audio format uključujući MKV, AVI, MP4, FLAC i još mnogo toga, s automatskim otkrivanjem kodeka po uređaju.

Bez baze podataka

Konfiguracijske i metapodatkovne predmemorije pohranjuju se kao lokalne datoteke — za pokretanje poslužitelja nije potrebna zasebna usluga baze podataka.

Zašto pokrenuti Universal Media Server na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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