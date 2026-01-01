Universal Media Server je medijski poslužitelj otvorenog koda, kompatibilan s DLNA-om, koji struji video, glazbu i fotografije na bilo koji kompatibilni uređaj za reprodukciju — uključujući pametne televizore, igraće konzole, Blu-ray playere i mobilne aplikacije. Obrađuje transkodiranje u hodu za formate koje ciljni uređaj ne podržava, koristeći FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth i VLC kao pozadinske procesore.

Ugrađeno web sučelje omogućuje vam konfiguriranje medijskih mapa, profila za transkodiranje i postavki povezanih uređaja iz bilo kojeg preglednika. Nije potrebna vanjska baza podataka — Universal Media Server pohranjuje svoju konfiguraciju lokalno i automatski gradi predmemorije metapodataka. Samostalno hostiranje na vašem VPS-u drži sav medijski promet pod vašom kontrolom.