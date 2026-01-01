Postavite Universal Media Server instalacijom jednim klikom.
Medijski poslužitelj otvorenog koda kompatibilan s DLNA za strujanje videozapisa, glazbe i fotografija na bilo koji kompatibilni TV, konzolu ili reproduktor.
Odaberite VPS plan za Universal Media Server
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Universal Media Server
Universal Media Server je medijski poslužitelj otvorenog koda, kompatibilan s DLNA-om, koji struji video, glazbu i fotografije na bilo koji kompatibilni uređaj za reprodukciju — uključujući pametne televizore, igraće konzole, Blu-ray playere i mobilne aplikacije. Obrađuje transkodiranje u hodu za formate koje ciljni uređaj ne podržava, koristeći FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth i VLC kao pozadinske procesore.
Ugrađeno web sučelje omogućuje vam konfiguriranje medijskih mapa, profila za transkodiranje i postavki povezanih uređaja iz bilo kojeg preglednika. Nije potrebna vanjska baza podataka — Universal Media Server pohranjuje svoju konfiguraciju lokalno i automatski gradi predmemorije metapodataka. Samostalno hostiranje na vašem VPS-u drži sav medijski promet pod vašom kontrolom.
Universal Media Server ključne značajke
DLNA i UPnP Streaming
Prenosi video, audio i slike na bilo koji DLNA ili UPnP-kompatibilan uređaj — pametne televizore, konzole, Blu-ray playere i mobilne aplikacije.
Transkodiranje u hodu
Automatski pretvara medije u format koji ciljani uređaj podržava koristeći FFmpeg, MEncoder, VLC i druge uključene transkodere.
Web upravljačko sučelje
Konfigurirajte medijske mape, profile uređaja i postavke transkodiranja iz administratorskog sučelja temeljenog na pregledniku bez pristupa naredbenom retku.
Sveobuhvatna podrška za formate
Podržava gotovo svaki video i audio format uključujući MKV, AVI, MP4, FLAC i još mnogo toga, s automatskim otkrivanjem kodeka po uređaju.
Bez baze podataka
Konfiguracijske i metapodatkovne predmemorije pohranjuju se kao lokalne datoteke — za pokretanje poslužitelja nije potrebna zasebna usluga baze podataka.
Zašto pokrenuti Universal Media Server na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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