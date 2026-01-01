Postavite LightRAG instalacijom jednim klikom.
Jednostavan i brz okvir za generiranje potpomognuto dohvaćanjem koji kombinira vektorsko pretraživanje s grafovima znanja za analizu složenih dokumenata.
Odaberite VPS plan za LightRAG
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz LightRAG
LightRAG je lagani okvir za generiranje s poboljšanim dohvaćanjem, dizajniran za analizu složenih dokumenata u domenama kao što su pravo, zdravstvo i financije. Premošćuje jaz između RAG-a temeljenog na vektorima i RAG-a temeljenog na grafovima upravljajući grafovima znanja i vektorskim ugradnjama zajedno u jedinstvenoj dvorazinskoj arhitekturi, dramatično smanjujući pozive LLM-a potrebne u vrijeme indeksiranja i upita u usporedbi s implementacijama GraphRAG-a temeljenim na izvješćima zajednice.
Samostalno hostiranje LightRAG-a na vlastitom VPS-u drži vaše dokumente, ugradnje i graf znanja u potpunosti pod vašom kontrolom. Povežite se s OpenAI-jem, Azureom, Ollamom, Anthropicom ili bilo kojom krajnjom točkom kompatibilnom s OpenAI-jem i ažurirajte baze znanja inkrementalno bez ponovne izgradnje globalnog indeksa — tako da dinamički podaci ostaju svježi bez pretjeranih troškova ponovne obrade.
LightRAG ključne značajke
Dvostupanjski dohvat
Vektorski ugradci i entiteti grafova znanja kombiniraju se u jednom cjevovodu, nadmašujući ravno vektorsko pretraživanje u zaključivanju među dokumentima, dok troškove indeksiranja drže niskima.
Inkrementalna ažuriranja znanja
Novi dokumenti spajaju se u postojeći graf bez ponovne izgradnje globalnog indeksa, tako da dinamički podaci ostaju svježi bez skupog ponovnog procesiranja.
Podrška za Multi-LLM pružatelja
Povežite se s OpenAI-jem, Azureom, Ollamom, Anthropicom, Bedrockom ili bilo kojom krajnjom točkom kompatibilnom s OpenAI-jem bez prepisivanja upita ili ponovnog indeksiranja vaših dokumenata.
Pet načina upita
Prebacujte se između Naive, Local, Global, Hybrid i Mix strategija dohvaćanja kako biste uskladili složenost upita sa zahtjevima za latenciju i troškove.
Ugrađeno web korisničko sučelje
Nadzorna ploča temeljena na pregledniku za unos dokumenata, pokretanje upita i interaktivnu vizualizaciju generiranog grafa znanja.
REST API za integracije
Autentificirane REST krajnje točke omogućuju vam ugradnju LightRAG-a u postojeće aplikacije i automatizaciju cjevovoda za unos dokumenata.
Zašto pokrenuti LightRAG na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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