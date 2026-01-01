LightRAG je lagani okvir za generiranje s poboljšanim dohvaćanjem, dizajniran za analizu složenih dokumenata u domenama kao što su pravo, zdravstvo i financije. Premošćuje jaz između RAG-a temeljenog na vektorima i RAG-a temeljenog na grafovima upravljajući grafovima znanja i vektorskim ugradnjama zajedno u jedinstvenoj dvorazinskoj arhitekturi, dramatično smanjujući pozive LLM-a potrebne u vrijeme indeksiranja i upita u usporedbi s implementacijama GraphRAG-a temeljenim na izvješćima zajednice.

Samostalno hostiranje LightRAG-a na vlastitom VPS-u drži vaše dokumente, ugradnje i graf znanja u potpunosti pod vašom kontrolom. Povežite se s OpenAI-jem, Azureom, Ollamom, Anthropicom ili bilo kojom krajnjom točkom kompatibilnom s OpenAI-jem i ažurirajte baze znanja inkrementalno bez ponovne izgradnje globalnog indeksa — tako da dinamički podaci ostaju svježi bez pretjeranih troškova ponovne obrade.