Text Generation Web UI je otvoreno sučelje temeljeno na Gradio-u za učitavanje, pokretanje i interakciju s velikim jezičnim modelima lokalno. Podržava više formata modela nego gotovo bilo koji drugi samostalno hostirani LLM frontend — uključujući GGUF putem llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 i Transformers — što ga čini primarnim alatom za korisnike koji rade s raznolikim datotekama modela s HuggingFacea i trebaju potpunu kontrolu nad parametrima inferencije.

Ova implementacija koristi CPU-optimiziranu verziju, koja pokreće GGUF-kvantizirane modele putem llama.cpp backenda — praktično na bilo kojem VPS-u bez namjenskog GPU-a. Postavite bilo koju GGUF datoteku modela u volumen modela i ona će se pojaviti u kartici Modeli spremna za učitavanje. Samostalno hostiranje čuva vaše razgovore, sistemske upute i sve dokumente koje dijelite s modelom na vašoj vlastitoj infrastrukturi.