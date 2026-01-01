Postavite Text Generation Web UI instalacijom jednim klikom.
Web sučelje bogato značajkama za pokretanje lokalnih LLM-ova uz podršku za GGUF, GPTQ i AWQ na CPU-u ili GPU-u.
Odaberite VPS plan za Text Generation Web UI
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Text Generation Web UI
Text Generation Web UI je otvoreno sučelje temeljeno na Gradio-u za učitavanje, pokretanje i interakciju s velikim jezičnim modelima lokalno. Podržava više formata modela nego gotovo bilo koji drugi samostalno hostirani LLM frontend — uključujući GGUF putem llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 i Transformers — što ga čini primarnim alatom za korisnike koji rade s raznolikim datotekama modela s HuggingFacea i trebaju potpunu kontrolu nad parametrima inferencije.
Ova implementacija koristi CPU-optimiziranu verziju, koja pokreće GGUF-kvantizirane modele putem llama.cpp backenda — praktično na bilo kojem VPS-u bez namjenskog GPU-a. Postavite bilo koju GGUF datoteku modela u volumen modela i ona će se pojaviti u kartici Modeli spremna za učitavanje. Samostalno hostiranje čuva vaše razgovore, sistemske upute i sve dokumente koje dijelite s modelom na vašoj vlastitoj infrastrukturi.
Text Generation Web UI ključne značajke
Podrška za višeformatne modele
Učitajte GGUF, GPTQ, AWQ, EXL2 i Transformers modele s istog sučelja bez rekonfiguriranja backendova ili ponovne izgradnje kontejnera.
Razgovor, upute i bilježnica
Tri različita načina interakcije obuhvaćaju višestruke razgovore, strukturirane zadatke upita i odgovora te slobodno generiranje teksta u jednom alatu.
Sustav likova i persona
Definirajte detaljne kartice AI likova s pozadinskim pričama, primjerima dijaloga i avatarima za oblikovanje ponašanja modela kroz sesije.
API kompatibilan s OpenAI-jem
Omogućite opcionalni REST API na portu 5000 za povezivanje vanjskih aplikacija koristeći standardne OpenAI klijentske biblioteke bez izmjena koda.
Ekosustav proširenja
Proširenja zajednice dodaju mogućnosti poput dugoročne memorije, glasovnog unosa/izlaza, integracije Stable Diffusiona i prilagođenih alata.
CPU zaključivanje bez GPU-a
Pokreće GGUF-kvantizirane modele na CPU-u putem llama.cpp — model s 3-7B parametara je praktičan na standardnom VPS-u s 8 GB RAM-a.
Zašto pokrenuti Text Generation Web UI na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i ne mogu biti više zadivljen. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.