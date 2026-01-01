Moderan raspoređivač radnih tokova temeljen na DAG-u s web sučeljem za upravljanje cron poslovima i cjevovodima zadataka.
Odaberite VPS plan za Dagu
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Dagu
Dagu je moćan open-source planer radnih tokova koji zamjenjuje tradicionalne cron poslove s cjevovodima usmjerenog acikličkog grafa (DAG) kojima se upravlja putem čistog web sučelja. Definirajte radne tokove u jednostavnim YAML datotekama s koracima koji mogu pokretati shell naredbe, Docker spremnike, HTTP zahtjeve, SQL upite i još mnogo toga — sve s ugrađenim lancima ovisnosti, ponovnim pokušajima i uvjetnom logikom.
Samostalno hostiranje Dagua na vlastitom VPS-u daje vam planer s jednom binarnom datotekom bez ovisnosti o bazi podataka. Pohrana temeljena na datotekama pojednostavljuje stvari dok web sučelje pruža praćenje izvršavanja u stvarnom vremenu, pregled dnevnika i ručne kontrole okidača. Ova implementacija uključuje ugrađenu autentifikaciju i trajnu pohranu za definicije radnih tokova i povijest izvršavanja.
Dagu ključne značajke
Editor tijeka rada DAG-a
Definirajte ovisnosti zadataka kao usmjerene acikličke grafove u YAML-u s paralelnim izvršavanjem, uvjetnim grananjem i logikom ponovnog pokušaja.
Ugrađene vrste koraka
Pokrenite naredbe ljuske, Docker spremnike, HTTP zahtjeve, SQL upite, SSH naredbe i S3 operacije kao izvorne vrste koraka.
Nadzor u stvarnom vremenu
Pratite napredak izvršavanja tijeka rada u stvarnom vremenu putem web sučelja sa statusom na razini koraka, zapisnicima i informacijama o vremenu.
Cron zakazivanje
Zakažite tijekove rada s cron izrazima i upravljajte svim zakazanim poslovima s jedne nadzorne ploče.
Integracija AI agenta
Pokrenite AI agente za kodiranje poput Claude Codea, Codexa i Copilota kao korake radnog tijeka s ugrađenom podrškom za harness.
Zašto pokrenuti Dagu na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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