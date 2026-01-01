Dagu je moćan open-source planer radnih tokova koji zamjenjuje tradicionalne cron poslove s cjevovodima usmjerenog acikličkog grafa (DAG) kojima se upravlja putem čistog web sučelja. Definirajte radne tokove u jednostavnim YAML datotekama s koracima koji mogu pokretati shell naredbe, Docker spremnike, HTTP zahtjeve, SQL upite i još mnogo toga — sve s ugrađenim lancima ovisnosti, ponovnim pokušajima i uvjetnom logikom.

Samostalno hostiranje Dagua na vlastitom VPS-u daje vam planer s jednom binarnom datotekom bez ovisnosti o bazi podataka. Pohrana temeljena na datotekama pojednostavljuje stvari dok web sučelje pruža praćenje izvršavanja u stvarnom vremenu, pregled dnevnika i ručne kontrole okidača. Ova implementacija uključuje ugrađenu autentifikaciju i trajnu pohranu za definicije radnih tokova i povijest izvršavanja.