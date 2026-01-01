Ghost je potpuno open-source headless CMS izgrađen oko potreba profesionalnih izdavača. Za razliku od sustava za upravljanje sadržajem opće namjene, svaka značajka — od uređivača do izvornih e-mail newslettera i upravljanja članstvom — dizajnirana je posebno za pisce i online kreatore.

Samostalno hostiranje Ghosta na vašem VPS-u znači da posjedujete svoju listu pretplatnika, kontrolirate svoj sadržaj i izbjegavate naknade po članu i zaključavanje platforme. Uz uključenu MySQL bazu podataka, vaše objave, članovi i postavke pouzdano opstaju bez ovisnosti o bilo kojoj usluzi treće strane.