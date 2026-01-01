Postavite Ghost instalacijom jednim klikom.
Platforma za objavljivanje otvorenog koda za profesionalne blogere, biltene i plaćena članstva.
Odaberite VPS plan za Ghost
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Ghost
Ghost je potpuno open-source headless CMS izgrađen oko potreba profesionalnih izdavača. Za razliku od sustava za upravljanje sadržajem opće namjene, svaka značajka — od uređivača do izvornih e-mail newslettera i upravljanja članstvom — dizajnirana je posebno za pisce i online kreatore.
Samostalno hostiranje Ghosta na vašem VPS-u znači da posjedujete svoju listu pretplatnika, kontrolirate svoj sadržaj i izbjegavate naknade po članu i zaključavanje platforme. Uz uključenu MySQL bazu podataka, vaše objave, članovi i postavke pouzdano opstaju bez ovisnosti o bilo kojoj usluzi treće strane.
Ghost ključne značajke
Ugrađena članstva
Stvorite besplatne ili plaćene razine članstva s nativnom Stripe integracijom — nisu potrebni dodaci ili dodatne usluge.
Nativni bilteni
Šaljite e-mail biltene izravno pretplatnicima iz Ghosta bez povezivanja zasebne platforme za e-poštu.
Moderan uređivač
Uređivač temeljen na blokovima s ugrađenim bogatim medijima, galerijama i ubacivanjem koda, dizajniran za objavljivanje dugotrajnog sadržaja.
Headless CMS API
API-ji za sadržaj i administraciju omogućuju vam isporuku sadržaja bilo kojem front-end okviru, dok Ghost ostaje kao back-end.
SEO i planiranje
Ugrađena SEO optimizacija, automatske karte web-mjesta i zakazivanje sadržaja održavaju vašu publikaciju učinkovitom i organiziranom.
Zašto pokrenuti Ghost na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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