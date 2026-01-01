OpenViking je baza podataka konteksta otvorenog koda namijenjena AI agentima, razvijena od strane Volcenginea (ByteDance-ove cloud platforme). Umjesto raspršivanja AI konteksta kroz vector embeddings, OpenViking uvodi paradigmu datotečnog sustava s viking:// protokolom koji organizira memorije agenata, resurse i vještine u jedinstvenu, navigabilnu strukturu. Slojno učitavanje konteksta (L0/L1/L2) smanjuje upotrebu tokena dohvaćanjem sadržaja na zahtjev, umjesto učitavanja cijelih baza znanja unaprijed.

Samostalno hostanje OpenVikinga na vlastitom VPS-u drži osjetljivu memoriju agenata, poslovno znanje i API vjerodajnice u potpunosti pod vašom kontrolom — ključno za organizacije sa strogim zahtjevima za upravljanje podacima. Vi birate pružatelja embeddinga (OpenAI, Jina ili Volcengine) i zadržavate vlasništvo nad svakim bajtom koji vaši agenti nauče.