Postavite OpenViking instalacijom jednim klikom.
Baza podataka konteksta otvorenog koda za AI agente koja koristi paradigmu datotečnog sustava za objedinjavanje memorije, resursa i vještina.
Odaberite VPS plan za OpenViking
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz OpenViking
OpenViking je baza podataka konteksta otvorenog koda namijenjena AI agentima, razvijena od strane Volcenginea (ByteDance-ove cloud platforme). Umjesto raspršivanja AI konteksta kroz vector embeddings, OpenViking uvodi paradigmu datotečnog sustava s viking:// protokolom koji organizira memorije agenata, resurse i vještine u jedinstvenu, navigabilnu strukturu. Slojno učitavanje konteksta (L0/L1/L2) smanjuje upotrebu tokena dohvaćanjem sadržaja na zahtjev, umjesto učitavanja cijelih baza znanja unaprijed.
Samostalno hostanje OpenVikinga na vlastitom VPS-u drži osjetljivu memoriju agenata, poslovno znanje i API vjerodajnice u potpunosti pod vašom kontrolom — ključno za organizacije sa strogim zahtjevima za upravljanje podacima. Vi birate pružatelja embeddinga (OpenAI, Jina ili Volcengine) i zadržavate vlasništvo nad svakim bajtom koji vaši agenti nauče.
OpenViking ključne značajke
Paradigma konteksta datotečnog sustava
Organizira memorije agenta, resurse i vještine pod viking:// protokolom, čineći kontekst jednako navigabilnim kao datotečni sustav umjesto ravne pohrane ugradnji.
Slojno učitavanje konteksta
Učitavanje L0/L1/L2 dohvaća sadržaj na zahtjev, dramatično smanjujući upotrebu tokena bez žrtvovanja dubine znanja dostupnog agentima.
Višepružateljske ugradnje
Podržava OpenAI, Jina i Volcengine davatelje ugradnje tako da možete koristiti svoje postojeće API ključeve i preferirani model bez ovisnosti o dobavljaču.
Samorazvijajući kontekst
Agenti mogu ažurirati i razvijati vlastitu bazu znanja tijekom vremena, omogućujući kontinuirano učenje bez ručne intervencije.
Rekurzivno dohvaćanje direktorija
Kombinira strukturnu navigaciju direktorijem sa semantičkim pretraživanjem kako bi prikazao najrelevantniji kontekst za svaki zahtjev agenta.
Zašto pokrenuti OpenViking na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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