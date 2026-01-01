WBO (Whiteboard Online) je samohostirana kolaborativna ploča u stvarnom vremenu koja omogućuje višestrukim korisnicima da istovremeno crtaju, pišu i dodaju bilješke na zajedničkom beskonačnom platnu. Podržava slobodno crtanje, geometrijske oblike, tekst i umetanje slika s trenutnom sinkronizacijom među svim povezanim sudionicima.

Samohostiranje WBO-a na VPS-u timovima pruža privatnu ploču koja ostaje aktivna između sesija bez izlaganja sadržaja uslugama trećih strana. Trajno platno ostaje dostupno na stabilnom URL-u za tekuće projekte, što ga čini idealnim za planiranje sprinta na daljinu, podučavanje, tehničke dijagrame i kreativne brainstorming sesije.