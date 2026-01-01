Postavite WBO uz instalaciju jednim klikom.
Bijela ploča za suradnju u stvarnom vremenu za timski brainstorming, udaljene sastanke i vizualno planiranje na zajedničkom platnu.
Odaberite VPS plan za WBO
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz WBO
WBO (Whiteboard Online) je samohostirana kolaborativna ploča u stvarnom vremenu koja omogućuje višestrukim korisnicima da istovremeno crtaju, pišu i dodaju bilješke na zajedničkom beskonačnom platnu. Podržava slobodno crtanje, geometrijske oblike, tekst i umetanje slika s trenutnom sinkronizacijom među svim povezanim sudionicima.
Samohostiranje WBO-a na VPS-u timovima pruža privatnu ploču koja ostaje aktivna između sesija bez izlaganja sadržaja uslugama trećih strana. Trajno platno ostaje dostupno na stabilnom URL-u za tekuće projekte, što ga čini idealnim za planiranje sprinta na daljinu, podučavanje, tehničke dijagrame i kreativne brainstorming sesije.
WBO ključne značajke
Suradnja u stvarnom vremenu
Više korisnika crta i bilježi na istom platnu istovremeno uz trenutnu sinkronizaciju i bez potrebe za osvježavanjem.
Postojano platno
Sadržaj ploče automatski se sprema i dostupan je na istom URL-u kad god se sudionici ponovno povežu.
Alati za crtanje
Crtanje slobodnom rukom, geometrijski oblici, tekstualne oznake i prijenos slika pokrivaju cijeli raspon slučajeva upotrebe bijele ploče.
Nije potreban račun
Svatko s URL-om ploče može se odmah pridružiti i doprinijeti bez prepreka registracije ili prijave.
Zašto pokrenuti WBO na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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